El Consell de Formentera tiene ocho expedientes de licencias de urbanismo judicializados

Ocho promotores de viviendas de obra nueva en Formentera tienen en estos momentos interpuestos contenciosos administrativos en los juzgados de Ibiza contra el Consell de Formentera al considerar que les ha denegado sus peticiones de licencia sin motivo justificado y vulnerando la legislación vigente.

Uno de los casos cuestiona la modificación cuarta del Plan Territorial insular (PTI), aprobado de forma definitiva a principios de este año por el pleno del Consell, y que afecta a la suspensión del planeamiento en determinadas unidades de actuación de Sant Ferran de ses Roques y de la zona industrial. En este caso, el Consell admitió parcialmente una alegación, pero los promotores no lo consideran suficiente, por lo que han recurrido a la vía judicial.

El resto de los casos en los tribunales son por proyectos que, según defiende el Consell, no se ajustan a lo que marca el PTI, aprobado en 2010, por lo que las licencias fueron denegadas.

El conseller del área, Rafael González, explica que en estos casos, «cuando el Consell resuelve, especialmente en estos últimos años, puede ser de forma favorable o desfavorable e incluso puede haber desistimiento si no se finaliza la tramitación del expediente» por parte del promotor.

Un trabajo extra

La tendencia es que en los casos de denegación de licencia los promotores no cejen en el empeño de tirar adelante sus proyectos y recurran contra la decisión de la Administración en los juzgados interponiendo recursos contenciosos administrativos. González señala al respecto: «Estando en su derecho los promotores de recurrir, representa un trabajo extra que tiene que asumir el área de Urbanismo para justificar los motivos por los cuales se ha tomado esa decisión».

El conseller asegura que lo positivo es que «la gran mayoría de los recursos los gana el Consell». Una gran parte de estos proyectos se remontan a más de diez años atrás y suelen estar ubicados en zonas protegidas. Al mismo tiempo el Consell, a través de la Comisión Técnica Asesora (CTA), controla la ubicación, las dimensiones de las viviendas y que estas se ajusten a la legalidad en cada uno de los proyectos que se presentan.

Una de las trampas más habituales es la de plantear proyectos como única residencia cuando en la práctica se divide la construcción en más viviendas de las autorizadas.

González explicó que la CTA pone especial atención «en que las viviendas no sean divisibles, es decir, que funcionen como una solo residencia y que en el futuro no se puedan dividir para hacer varios apartamentos, ya que esto no lo permite la normativa, en este caso el PTI de 2010».

También afirma que se controlan las alturas y el acceso que se tiene que habilitar en el terreno para llegar a la vivienda de modo que no afecte al entorno para preservar la zona agraria y el paisaje del terreno correspondiente, por lo que, en ocasiones, la propuesta de ubicación de la construcción puede ser modificada por la CTA.

De hecho, desde la aprobación del PTI, el uso de las nuevas construcciones en suelo rústico está limitado al residencial y asociado a alguna actividad agraria, ya que no se permiten construcciones para uso turístico.

Plazos de licencia

Respecto al plazo que un promotor puede invertir en trámites administrativos para desarrollar su proyecto, el conseller aseguró que ahora es de tres años: «Voy a ser claro: a lo largo de esta legislatura hemos cumplido con ese plazo de tres años para obra nueva en suelo rústico. Pero a partir de 2019 las solicitudes de este tipo de licencias se duplicaron, seguramente por el efecto de la aprobación de la Ley Agraria por parte del Govern, por lo que el tiempo se va a alargar medio año más, aproximadamente, aunque, por el actual ritmo de resolución de asuntos, lo normal es que volvamos a los tres años en breve».

Durante 2019, coincidiendo con la aprobación de la citada normativa autonómica, se registraron 32 solicitudes de obra mayor, cuando lo habitual es recibir 16 peticiones al año de proyectos de estas características. Esta reacción puede haber estado causada «por el miedo a perder derechos urbanísticos en suelo rústico», apunta el conseller.

Respecto al suelo urbano que está limitado por las respectivas unidades de actuación, los plazos de obtención de licencia de obra nueva son inferiores y se sitúan en los dos años, asegura.

Existen determinados pueblos, como Sant Ferran, donde ya se están levantando dos promociones de viviendas. También en es Pujols, otra localidad en desarrollo urbanístico, donde se construye otro proyecto y hay varios que todavía están en tramitación y «que se irán resolviendo, pero tampoco vemos que sea un incremento significativo», considera el conseller.