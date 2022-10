El alcalde responde al nuevo partido de Sant Joan: «Qué renovación va a haber con personas que llevan tanto tiempo como yo»

Al PP le ha salido un competidor político en Sant Joan , en concreto en Sant Miquel donde se ha constituido un nuevo partido, Sa Veu des Poble, con el exsocialista José Luis Rodríguez como secretario general y que cuenta con personas de «todas las ideologías», sobre todo de las filas populares. Y no son cualquiera. Entre los fundadores del nuevo partido destaca la figura de Juan Escandell, Barda, que fue teniente de alcalde durante 12 años (2003-2015) con el alcalde Antoni Marí Carraca o Antonio Rogel Tur, que también fue concejal del PP durante ocho años. Escandell no se ha dado de baja del PP. «Espero que me la den ellos, si quieren», dijo Escandell con una sonrisa ayer en la presentación del nuevo proyecto político en Sant Miquel. Rogel sí está ya fuera del PP por iniciativa propia.

«Creemos que el municipio necesita abrir las ventanas para que salga un poco el olor a rancio y entre aire fresco», destacó Rodríguez. Aunque este nuevo partido nace por «el descontento de los ciudadanos después de 24 años de gobierno del PP», Rodríguez puntualizó que «no se va en contra de nadie». No obstante, acto seguido aludió a «la dejadez» del Ayuntamiento en los últimos ocho años. «Pensamos que este gobierno se ha quedado estancado, que vive una parálisis preocupante. Creemos que el municipio merece estar acorde con el siglo XXI en cuestiones como servicios sociales. Queremos un turismo más sostenible, una mejora en la gestión de residuos y una política de construcción de VPO», indicó.

« Sa Veu des Poble no son unas siglas, es un movimiento de ciudadanos formado por la dejadez, las promesas e inversiones incumplidas, así como por la falta de ideas y proyectos, que se han agotado», remarcó Rodríguez.

Al ser preguntado sobre qué inversiones se han incumplido, Rodríguez respondió que basta con mirar «el programa electoral del PP para verlo». ¿Pero cuáles? «Ahora no lo sé de memoria, son tantas. Por ejemplo dicen que el Ayuntamiento tiene un superávit de nueve millones de euros. Cuando un ayuntamiento tiene tanto superávit o es por una mala gestión o porque no se ha invertido nada. En este caso son las dos cosas. No se ha hecho nada en el municipio», dijo. Posteriormente, un empresario del partido puso como ejemplo el compromiso de llevar agua desalada a es Port de Sant Miquel y la construcción de una acera y un carril para bicicletas que no llegan.

‘Barda’ se cambia de bando

Rodríguez rehusó hablar sobre el candidato porque aún «se está trabajando en ello». En todo caso, Juan Escandell, Barda, se descarta para ir en la lista. «Estoy aquí para apoyar a este partido, pero no voy a ir en listas. Que estén tranquilos. Hay gente joven que vale más que yo», dijo. «No he cambiado de partido. No me siento defraudado por los 12 años que estuve [en el Ayuntamiento], pero desde hace tres o cuatro años hay tanta gente que pide por qué no se hace esto o aquello y por qué no se monta otro partido. La gente pide cambios en el Ayuntamiento, igual que en otros sitios. Si este partido no lo montamos nosotros, se habría montado igual», añadió.

También reconoció que «no ha cambiado tanto» la política del PP de Sant Joan desde que dejó el Ayuntamiento, en 2015, pero «siempre se puede hacer más». «Tampoco quiere decir que estuviera de acuerdo en todo. Siempre había pensado que habría que gastar más en limpieza y tener los pueblos más decentes que como están ahora», resaltó.

Escandell dijo que no ha hablado con el alcalde sobre su apoyo a Sa Veu des Poble: «No tengo nada en su contra. No me sentí defraudado el tiempo que estuve con él. Eso no quiere decir que tengamos las mismas ideas. No estoy descontento con nadie, yo estoy contento con este partido».

La reacción del alcalde de Sant Joan

Por su parte, el alcalde, Antoni Marí, respondió que Escandell ha sido «un buen compañero». «Y sigue siéndolo. No dejo de lado a los compañeros de un día para otro. Aunque haya cambado de siglas o de partido, no dejará de ser un amigo, sólo faltaría. No hemos tenido encontronazos ni nada personal. Le aprecio y pienso que él diría algo similar de mí», afirma.

Dicho esto, el alcalde reconoce su «sorpresa» por el hecho de que Sa Veu des Poble hable de «renovación» y que lo digan personas que llevan en política más o menos el mismo tiempo que él. «No sé qué se renovará ni qué aire fresco entrará en Sant Joan con gente que lleva más o menos tanto tiempo como yo. Yo pienso que nosotros sí renovaremos, pero ellos no lo sé», dijo entre risas, dando a entender que no optará a la reelección, tal como ya ha anunciado a sus compañeros.

Marí niega que apenas se haya invertido en Sant Miquel, aunque reconoce que este mandato ha sido «un poco frustrante» porque «dos años por el covid y otro por otras circunstancias» han retrasado la ejecución de diversos proyectos a pesar de contar con «el dinero, la capacidad y la ilusión». Ahora «deprisa y corriendo» saldrán adelante algunos y otros quedarán adjudicados de aquí a finales de año, alguno para Sant Miquel».

Operación desactivar el nuevo partido

La dirección del PP de Ibiza se ha reunido con el nuevo partido para tratar de desactivarlo. Uno de los motivos del descontento radica en quién sucederá al alcalde, Antoni Marí Carraca, que ya va contando que no seguirá con la intención de ir en la lista del PP al Parlament. «No he anunciado nada, y menos ahora a un medio de comunicación. Lo haré ante quien tenga que hacerlo. Es lógico que haya renovación tras haber estado 24 años en primera línea política. No me postulo para ir en ninguna lista y si sigo, sigo y si no, que es lo más probable... lo saben mis compañeros, pero no anunciaré en un medio si me presento o no», dijo.