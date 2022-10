«Si el neuropsicólogo cura la amnesia, el arqueólogo rellena los huecos de la memoria colectiva»

Por la tarde, el exministro de Trabajo Manuel Pimentel clausuró el X Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos en el Palacio de Congresos de Santa Eulària con la conferencia ‘¿Por qué la arqueología fenicia interesa tanto en nuestros días?’. Pero por la mañana, este polifacético divulgador, escritor, editor, abogado y expolítico acudió al museo de la Necrópolis del Puig des Molins para grabar un programa para ‘Arqueomanía’, de RTVE: «Estamos rodando un programa sobre el mundo fenicio-púnico, un mundo que, aunque es muy conocido, todavía tiene un relato antiguo. Pero hay nuevos descubrimientos arqueológicos en los que Ibiza cuenta bastante, tiene un papel importante. Esta vez haremos un programa en el que veremos el yacimiento del Cerro del Villar (Málaga) y la necrópolis de Puig des Molins, y entrevistaremos a varios científicos que participan en el X Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos».

¿Para comparar ambos yacimientos?

Para hacernos una idea de conjunto del mundo fenicio-púnico, pues el relato que hay sobre ellos es el de unos mercaderes, el de unos asentamientos… Pero la realidad es mucho más compleja. Es esa complejidad la que queremos mostrar de lo fenicio, pues más que de los fenicios habría que hablar de lo fenicio y de lo púnico.

¿Por qué interesa tanto la arqueología fenicia en nuestros días, que es el título de su charla esta tarde [por ayer]?

Hay que preguntarse dos cosas. Primero, por qué interesa tanto la Arqueología. Y dentro de esa pregunta, por qué interesa tanto la arqueología fenicio-púnica. ¿Por qué interesa la Arqueología? Nuestra sociedad, que vive volcada hacia el progreso, la vanguardia, la tecnología y lo digital, de repente ha descubierto que tiene una amnesia de su propio pasado. Mientras como especie no seamos capaces de rellenar esos huecos en blanco de nuestra evolución, estaremos incompletos. Ahí hay una pulsión interna que nos hace asombrarnos del camino que hemos recorrido. Si el neuropsicólogo es el que cura la amnesia, el arqueólogo se encarga de rellenar los huecos de la memoria colectiva.

¿Y por qué el interés por la arqueología púnico-fenicia?

Porque se trata de un momento maravilloso de la historia, cuando el Mediterráneo va adquiriendo una uniformidad cultural, porque está íntimamente vinculado con los relatos bíblicos, porque todo era nuevo pero al mismo tiempo antiguo… Es un momento especialmente curioso en el que moría la Prehistoria y nacía ya la Historia con la Gran Roma. Y dentro de todo eso se encuentran islas como Ibiza, un auténtico rompeolas cultural entre el Mediterráneo norte y el del sur.

Acaba de decir que habría que diferenciar lo fenicio de lo púnico.

Ni siquiera está muy bien definido cuál es el límite exacto entre lo fenicio y lo púnico. Unos entienden que ese límite está en el asedio de Tiro, pero está poco definido. Pero dando por bueno que del siglo VIII a. C. al VI a.C. es el periodo fenicio y en adelante el púnico, efectivamente hay diferencias en sus restos, en su arqueología material, en su evolución. Son muchos siglos de diferencia y con una vivísima interacción con el mundo indígena, el local, que va adoptando formas propias.

Los púnicos tienen el atractivo de que los romanos los convirtieran en los malvados de la película.

Nos llega quiénes eran los púnicos por Roma, incluso antes por los griegos. Púnicos y fenicios compitieron primero con los griegos y después combatieron con los romanos. Por tanto, nos llega el relato de los ganadores, inmisericorde con los púnicos, a los que califican de salvajes, de guerreros, de sacrificadores de niños para honrar a Baal, capaces de todo tipo de crueldades y maldades. Lo que nos muestra la Arqueología es que, efectivamente, Cartago es una potencia puramente militar, pero también que durante siglos lo púnico significó comercio, apertura y uniformidad. Fíjate en su espejo local: no se entiende Tartesos ni la cultura castreña (que antes llamábamos celta, ya no) sin lo púnico, pues tienen más interacción con ellos que con lo galés. Por tanto, el relato de la maldad púnica es de parte, interesado, y no se corresponde con la realidad.

¿Qué es lo que más le llama la atención de la Necróplis del Puig des Molins?

Su riqueza, su variedad, su personalidad. Hay algunas piezas que entran dentro del canon fenicio púnico y otras que son realmente singulares. Pero en todo caso, por la importancia y relevancia que tuvo Ibiza en el mundo púnico, en esa civilización mediterránea que tuvo unos cultos similares.

Ingeniero agrónomo, doctor en Derecho. Y experto en Arqueología. Es presentador del programa ‘Arqueomanía’ en RTVE y hoy imparte una conferencia sobre Arqueología. ¿Cómo se inició en esta ciencia?

Bueno, no soy un experto en Arqueología, soy un divulgador. Mi ámbito no pertenece a la ciencia, sino a la divulgación. De pequeño tuve una grandísima afición a la Arqueología. Siempre estaba metido en cuevas. Procedo de un pueblo de la Sierra de Cádiz y de niño iba a los yacimientos cercanos para participar en las excavaciones, a jugar con los arqueólogos. De ahí me viene la afición. Luego, como editor de Grupo Almuzara, me he interesado siempre mucho por estos temas y he publicado muchas obras de arqueólogos.

Ha escrito libros sobre Arqueología (’Peña Laja’), Historia (‘Tombuctú’, ‘Tartessos’), novelas (‘La ruta de las caravanas’), oratoria (‘Cómo hablar bien en público’), temas infantiles, ensayo (‘Resolución de conflictos’)... Usted no para. ¿El último humanista?

Soy un currante. Al final, todas las cosas tienen un poquito de inspiración y mucho de pedales y de codos. Me gusta lo que hago, me gusta currar. Y me gustan las personas, el factor humano, intentar comprendernos, entender por qué somos como somos. La Arqueología me parece fascinante porque es nuestro espejo en la historia. Soy un occidental del siglo XXI, que tiene unos determinados valores que a lo largo de la historia han permanecido constantes en unos casos y en otros han cambiado. Esa evolución de lo humano me encanta, habito muy bien con lo humano.

Y fue presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montilla-Moriles. ¿Con qué marida bien un fino de Montilla?

Un fino marida muy bien con pescado y marisco. Son vinos de dioses.

¿De dioses?

Sí, son vinos increíbles. En el mundo sólo hay vinos blancos, tintos, rosados y espumosos. Pero en Andalucía están los finos, los olorosos, los amontillados, los palo cortados, que tienen otra naturaleza enológica y, por tanto, son vinos profundamente singulares y únicos, que combinan maravillosamente con lo salado y el pescado y el marisco. Lo fenicio púnico siempre se asoció a la llegada del vino a Occidente. Yo creo que el vino ya estaba allí, pero lo que sí trajeron fueron técnicas de vinificación a escalas industriales, con grandes lagares.

Exministro de Trabajo. ¿No echa de menos la política o salió escaldado?

Para nada. La disfruté. Fue para mí una etapa muy bonita, guardo gran cariño de ella. Pero ahora soy muy feliz haciendo lo que hago. La sigo intelectualmente, pero no volveré a ella.

«No creo que el jefe tenga siempre razón. Por eso ya no soy ministro». Usted dimitió, como consecuencia del ‘caso Aycart’, sin comunicárselo antes al presidente del Gobierno, Aznar. O sea, que la relación no debía de ser muy buena.

Fue correcta. Le tengo un gran respeto y además le estoy muy agradecido. Me hizo ministro. Pero cada uno coge su camino en su momento y yo entendí que el mío estaba en mi casa.

¿Si pudiera volver atrás, ¿aceptaría otra vez la llamada de José María Aznar para ser ministro?

Por higiene mental nunca miro atrás ni cuestiono el camino realizado. Convivo bien con mi pasado.

¿Y dada su pasión por la Arqueología, si fuera como ministro de Cultura?

Ni eso, diría que no. Tampoco. Me divierte mucho más lo micro, hacer un libro que potenciarlo. Y le tengo mucho respeto a la política. Creo mucho en las dinámicas. Los políticos que tenemos son reflejo de la sociedad que habitamos. Y lo bueno o malo que tienen los políticos es lo bueno o malo que tenemos todos.

Uf, pues qué mal debe estar la actual sociedad.

La dinámica actual, desde el punto de vista del observador, es apasionante. Entramos en una fase de final de ciclo, con todos sus vértigos propios. Pero como decía Chesterton, a veces la historia se pone interesante, pero que Dios nos libre de vivir en esos tiempos. Pues igual. Ahora se pone muy interesante, pero vamos a ver en qué acaba todo. Entramos en un periodo de guerra abierta en muchos frentes. Van a cambiar grandes paradigmas y hasta que el mundo vuelva a equilibrarse y encontremos cierta estabilidad pasarán unos cuantos años. Por tanto, tendremos que acostumbrarnos a fuertes desajustes y a cuestionarnos muchos de los asuntos que hasta ahora han sido inmutables.

Como usted se los cuestionó en 2003, cuando sorprendió a todos al renunciar a la militancia en el PP por la Guerra «ilícita» de Irak, «un error histórico», dijo. Su imagen salió entonces muy reforzada.

No hago nada por imagen. Simplemente no entendí aquel error, como se ha confirmado mil veces. Resultado de aquello, ahora tenemos a Oriente Medio totalmente convulso, sin que se haya solucionado nada, y sin embargo ahora nos adentramos a otra lucha, ya iniciada. Ya estamos en guerra, la de Occidente contra China. Es como cuando Cartago estaba necesariamente destinada a confrontarse con Roma. Estados Unidos, y por tanto Occidente, ha llegado a la convicción de que la confrontación con China es inevitable y se ha decidido atacar primero. Eso conlleva que hayamos roto la globalización tal como la habíamos entendido inicialmente. Yo soy persona de paz y de comercio abierto. Por eso no lo estoy pasando bien al ver lo que ocurre, pero veo que esta dinámica es inevitable y que nos va a arrastrar a todos.

Usted también es mediador para resolución de conflictos, como el del ERE de Coca Cola en 2014 o el de Endesa. No parece que sea un trabajo muy agradable, a no ser que medie entre una pareja que no sabe cómo organizar sus trastos y la solución sea una simple llave de muebles de Ikea, como aquel anuncio que usted protagonizó.

También actué en el caso de los controladores, en varios grandes conflictos de Iberia… La mediación te rompe mucho, te desgasta mucho. Por eso la hago muy ocasionalmente. Hay que dar aire de una a otra. Es un trabajo que me tomo en serio y en el que procuro que nadie quede demasiado descontento.

Vamos, que la solución no suele residir en algo tan simple como en una llave allen.

La vida no es tan fácil como Hollywood la representa.

¿Qué cree que posee para transmitir confianza en la gente?

Pues hacen mal en confiar, todos somos falibles. Supongo que será porque mi actual actividad es amable: hablo de Arqueología, escribo o edito libros, no me meto mucho en líos… Así que, en principio, por qué voy a caer mal.