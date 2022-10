Al PP le ha salido un competidor político en Sant Joan, en concreto en Sant Miquel donde se ha constituido un nuevo partido, Sa Veu des Poble, con el exsocialista José Luis Rodríguez al frente como secretario general y que cuenta con personas de «todas las ideologías», también de las filas populares. Y no son cualquiera. Entre los fundadores del nuevo partido destaca la figura de Juan Escandell, Barda, que fue teniente de alcalde durante 12 años (2003-2015) con Antoni Marí Carraca o también Antonio Rogel Tur, que también fue concejal del PP durante ocho años. Escandell no se ha dado de baja del PP. «Espero que me la den ellos, si quieren», ha dicho Escandell con una sonrisa. Rogel Tur sí está ya fuera del PP por iniciativa propia.

Según ha podido saber este diario, recientemente la dirección del PP de Ibiza se reunió con representantes de la nueva formación para tratar de desactivarla y evitar una posible fuga de votos en los próximos comicios. Uno de los motivos del descontento radica también en el posible sucesor o sucesora de Antoni Marí Carraca, que, tras 24 años de gobierno, ya va anunciando que no optará a la reelección como alcalde con la mira puesta de ir en la próxima lista al Parlament balear. Todo apunta a que el director insular de Bienestar Social y concejal, Santi Marí, será el candidato, aunque tampoco se puede descartar a la diputada Tania Marí.

El municipio necesita abrir las ventanas para que salga un poco el olor a rancio y entre aire fresco

El grupo de personas, con Rodríguez al frente, que promueve esta nueva apuesta política ha anunciado esta mañana en Sant Miquel, junto a la estatua del poeta Marià Villangómez, la presentación de una candidatura al Ayuntamiento de Sant Joan en las próximas elecciones municipales de mayo. «Creemos que el municipio necesita abrir las ventanas para que salga un poco el olor a rancio y entre aire fresco», ha destacado Rodríguez, que ha añadido que los fundadores de esta nueva formación tienen «ideologías distintas». «En ningún municipio de la isla hay un precedente como este: que se aglutinen personas de todas las ideologías para defender un proyecto que promueve el bienestar de la gente. Tampoco descartan la posibilidad de presentar también una candidatura al Consell de Ibiza, aunque parece complicado.

La dirección del PP se ha reunido con representantes de 'Sa Veu es Poble' para tratar de desactivarlo

Rodríguez también ha dicho que, aunque este nuevo partido nace por «el descontento de los ciudadanos después de 24 años de gobierno del PP, no va en contra de nadie». «Creemos que es el momento para presentarnos y tenemos ilusión en hacerlo. Hay mucha gente detrás con ganas de emprender un nuevo proyecto», ha remarcado. No obstante, acto seguido el secretario general de 'Sa Veu des Poble' se ha referido a «la dejadez del Ayuntamiento en los últimos ocho años». «Pensamos que este gobierno se ha quedado estancado, que vive una parálisis preocupante después de 24 años de gobierno de PP. Creemos que el municipio merece estar acorde con el siglo XXI en cuestiones como servicios sociales para dar respuesta a las personas con menos recursos. Queremos un turismo más sostenible y una mejora en la gestión de residuos y una política de vivienda que fomente la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO)", ha señalado Rodríguez.

«Queremos ser el altavoz de la gente para que puedan presentar sus propuestas. «Sa Veu des Poble no son unas siglas, es un movimiento de ciudadanos del municipio por la dejadez, las promesas incumplidas y las inversiones que no llegan, así como la falta de ideas y proyectos, que se han agotado», ha remarcado Rodríguez. Al ser preguntado sobre qué inversiones prometidas echa en falta, Rodríguez ha respondido que basta con mirar «el programa electoral del PP para verlo». ¿Pero cuáles? «Ahora no lo sé de memoria, son tantas. Por ejemplo dicen que el Ayuntamiento tiene un superávit de nueve millones de euros. Cuando un ayuntamiento tiene tanto superávit o bien se debe a una mala gestión económica o a que no se ha invertido nada. En este caso, son las dos cosas. No se ha hecho nada en el municipio. Inversiones, cero», ha recalcado. Posteriormente, un empresario fundador del partido ha puesto como ejemplo el compromiso de llevar agua desalada de Sant Miquel a es Port de Sant Miquel y la construcción de una acera y un carril para bicicletas.

Sa Veu des Poble ha asegurado que está trabajando ya en la lista municipal, pero sobre todo en el cabeza de cartel. Rodríguez se ha excusado por el hecho de que esta mañana sólo había dos mujeres entre las personas que han mostrado su apoyo al nuevo proyecto político. «Contamos con bastantes, pero como están trabajando, han excusado su asistencia», ha dicho.

Quien se descarta para ir en la lista es Juan Escandell. «Estoy aquí para apoyar a este partido, pero no voy a ir en listas. Que estén tranquilos. Hay gente joven que vale más que yo, que tiene estudios y con ilusión». «No he cambiado de partido. Cuando estás en un sitio [el equipo de gobierno de Sant Joan] haces lo que puedes y lo que te manda el partido, y trabajas para el pueblo. No me siento defraudado por el trabajo en los 12 años que estuve [en el Ayuntamiento], pero desde hace tres o cuatro años hay tanta gente que pide por qué no se hace esto o aquello y por qué no se monta otro partido. La gente pide cambios en el Ayuntamiento, igual que en otros sitios. Si este partido no lo montamos nosotros, se habría montado igual porque hay tanta gente que lo pide», ha insistido.

También ha reconocido que «no ha cambiado tanto» la política del PP de Sant Joan desde cuando dejó el Ayuntamiento, en 2015, pero «siempre se puede hacer más». «Tampoco quiere decir que cuando estaba ahí, estaba de acuerdo en todo. Siempre había pensado que habría que gastar más en limpieza y tener los pueblos más decentes que no como están ahora», ha remarcado.

Escandell ha dicho que no ha hablado con el acalde sobre su apoyo a Sa Veu des Poble. «No tengo ningún problema en hacerlo. No tengo nada en su contra. No me sentí defraudado el tiempo que estuve con él en el Ayuntamiento. Mentiría si dijera lo contrario. Eso no quiere decir que tengamos las mismas ideas. No estoy descontento con nadie, yo estoy contento con que se monte este partido», ha subrayado.