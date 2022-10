Domingos de Vila

u Las mañanas de domingo empezaban en la cola de la librería Vara de Rey, entre saludos y cotilleos con conocidos que igual no habías visto en toda la semana. Después, café con leche y tostadas en el viejo Montesol. Por allí también pasaba media Vila. Y si había comida en el campo, el tortell de Los Andenes era éxito seguro, aunque yo sintiera debilidad por sus merengues. Otros días tocaba barca a Talamanca. Imposible resistirse al encanto del Flotante, con el mar prácticamente lamiéndote los pies y los pájaros rivalizando por las migas. En él siempre te encontrabas con algún vecino en otra mesa para bromear sobre qué dura es la vida mientras te echabas un trago de cerveza al gaznate. Abierto para nosotros, todo el año, ha sido más que un bar. O al menos yo no conozco a nadie de esta ciudad que no atesore en su memoria un pedacito de él, pero ni esto lo ha salvado. El Flotante cierra mañana porque en esta Ibiza en venta sus propietarios han encontrado mejor postor, y muchos nos tememos que se convierta ahora en uno de esos pretenciosos beach clubs para carteras abultadas con «consumiciones mínimas» de decenas de euros o sablazo asegurado, que ya nos han expulsado en tantas playas de la isla. Otro más. «Tengo la sensación de que la gente local les sobramos y que ya solo se piensa en los ricos», lamentaba un cliente en estas páginas, pero no es verdad, no les sobramos. Simplemente nos quieren donde no molestemos, porque somos el servicio.