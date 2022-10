La Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE) critica de nuevo el censo municipal de ADN de perros que ha iniciado el Ayuntamiento de Santa Eulària para combatir que sus propietarios dejen las heces de sus mascotas en las calles. La patronal de empresarios veterinarios reitera que no servirá de nada porque no se podrá demostrar que haya sido el propietario, y no un tercero, el que no ha retirado las deposiciones. «No olvidemos que la prohibición municipal no afecta a las heces de los perros, hecho inevitable, sino al abandono de las mismas por parte de sus propietarios», recuerda CEVE a través de un comunicado, que agrega: «Esto anticipa un escenario en el que es más que probable que el 99% de las sanciones se desestimen al no poder demostrarse la autoría del propietario».

«También llama la atención que se califique la campaña como de sensibilización y prevención cuando el objetivo es sancionar a quienes no cumplan», indica la nota. En este sentido, CEVE lamenta que esta medida «penaliza» a los que cumplan con la norma y deja fuera a las personas procedentes e otros municipios o del extranjero (los no censados). «Obvian esta cuestión, que provocará que en breve esta ordenanza sea inoperante», añade. Este colectivo de empresarios veterinarios critica que el Ayuntamiento «se olvide intencionadamente de una patronal que es la representante legal de todo el sector y no sólo de las empresas asociadas», afirma CEVE en respuesta al hecho de que el Consistorio, «en una estrategia de marketing de guerrilla», le atribuyera sólo la representación de «unos 50 empresarios de Balears».