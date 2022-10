La empresa promotora de la feria de construcción Ibiza Home Meeting, celebrada el pasado fin de semana en el Recinto Ferial de Ibiza, negó ayer a través de una doble nota de sus abogados y del CEO de la compañía, Raúl Ordóñez, que el vestuario de las azafatas fuera «inapropiado», como denunciaron varias personas en las redes sociales y el PSOE ante el IBDona por usar a las mujeres «como reclamo sexual».

Según la nota de los abogados, «las azafatas contratadas para la feria vestían con elementos propios de empleados de la construcción, lucían dicha vestimenta con el fin de crear un ambiente festivo . Ibiza Home Meeting considera que la vestimenta utilizada por las azafatas no es peor que la que puedan usar azafatas, camareras, bailarinas, etc… en otros eventos, discotecas, restaurantes o locales en general que existen en la isla, o incluso del que se pueda ver en personas caminando por la calle».

Las azafatas en concreto llevaban un casco de color naranja y un chaleco reflectante amarillo sobre un top y unos shorts de color negro, con medias de rejilla y botas altas.

El CEO de la empresa, por su parte, asegura: «La ropa que lleva nuestro equipo de animación se puede comprar en cualquier tienda de ropa, no en un sex shop». Quienes vean en esto sexualizar a la mujer o que se trate de forma vejatoria a un ser humano creo honestamente que deben de tener una mente un tanto perturbada, además de que están muy lejos de la realidad: no tienen más que darse un paseo por Vara de Rey o Platja d’en Bossa en verano y ver si ven a la gente vestida de una manera muy diferente».

«¿Quién se creen para juzgar lo que es ropa apropiada o inapropiada? ¿Es que vivimos en una dictadura? Pueden tener su punto de vista y opinión, pero respetando a los que pensamos de un modo diferente», insiste.

«Que vistan como les dé la gana»

Sobre las mujeres, afirma: «Estamos más que acostumbrados a que vistan como las dé la gana sin criticarlas ni mucho menos tratarlas de forma irrespetuosa (a lo mejor los machistas y los que tratan de forma vejatoria o discriminatoria son aquellos que han publicado en redes sociales que si han salido de un puticlub y comentarios tan vergonzosos como esos). ¿Acaso una mujer no puede vestir como quiera sin que sea juzgada? ¿Es que en la gran mayoría de discotecas, restaurantes o playas de la isla no hay equipos de animación? ¿Cuando salen a la calle en verano ven cómo viste la gente o viven en otra isla? A la mujer le debemos la vida y no hay nada más bonito y hermoso».

El promotor cree que se ha querido utilizar la vestimenta del equipo de animación para atacarle y atacar al presidente del Consell, Vicent Marí: «Que se haya intentado politizar esto y nos hayan atacado de una manera tan gratuita, solo por un comentario en Twitter de una persona que respetamos pueda tener esa opinión, no justifica que se haya mediatizado de la forma que lo han hecho acusándonos injustamente y por supuesto nos vamos a defender legalmente contra aquellos que de una manera injusta, han atentado contra nuestro honor», dice Ordóñez, que termina: «Soy un emprendedor, no un delincuente».

En la misma carta reconoce que Fecoev, la empresa pública dependiente del Consell que gestiona el Recinto Ferial de Ibiza, les llamó para pedir que las azafatas no utilizaran «ropa inapropiada» debido a una queja en Twitter, a lo que se negaron «rotundamente» por no creer que lo fuera. El domingo recibieron un correo firmado con la misma petición y, entonces sí, decidieron anular el espectáculo de animación de ese día «para evitar más polémicas».