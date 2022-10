La Policía Local de Vila ha realizado una campaña de control y vigilancia de circulación de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) y bicicletas, ha informado en una nota el Ayuntamiento de Ibiza. Los VMP son vehículos eléctricos con una única plaza y baja potencia, como los patinetes eléctricos.

Durante la campaña se han formulado un total de 105 denuncias a conductores de este tipo de vehículos, ha concretado el Consistorio. Las denuncias formuladas han sido por circular por zonas peatonales y aceras; no respetar la fase roja de los semáforos; circular con auriculares; circular dos personas en vehículo de movilidad personal; no hacer uso de una pieza reflectante; alterar de las características técnicas del vehículo al circular con sistema de retención no homologado; y circular con carencia de iluminación entre la puesta y la salida del sol.

Asimismo, también se han retirado 4 vehículos de estas características, al no acreditar propiedad o no disponer del Certificado de Características del vehículo, ha detallado el Ayuntamiento.