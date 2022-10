El Departament d’Esports del Consell Insular d’Eivissa ha organitzat la segona edició del programa Esport Inclusiu a l’Escola, una iniciativa per fomentar valors a l’esport entre l’alumnat dels centres educatius que va obtenir un gran èxit el curs passat i que va comptar amb la participació d’esportistes paralímpics com Carla Casals (nedadora paralímpica), Marta Arce (judoka paralímpica), Sara Revuelta (capitana de la selecció nacional de bàsquet en cadira de rodes), María Delgado (nedadora paralímpica) i Javier Soto (campió del món d’atletisme de sords en 1.500 metres), així com dels eivissencs Pablo Hempler (jugador de bàsquet adaptat) i de l’atleta Javi Vergara.

Un total de deu escoles i instituts de l’illa gaudiran d’aquesta segona edició, organitzada conjuntament amb la Fundación Sanitas i la Cátedra ‘Fundación Sanitas’ de Estudios sobre Deporte Inclusivo. A la primera edició varen participar-hi 107 professors/orees d’Educació Física, 1.865 alumnes sense discapacitat, 47 tècnics, 19 estudiants amb discapacitat i 4 esportistes a les 10 jornades paralímpiques, a més de 40 professors/es d’Educació Física, 480 alumnes sense discapacitats, 30 tècnics, 30 estudiants amb discapacitat i 8 esportistes al Festival d’Esport Inclusiu a l’Escola 2022. El Consell d’Eivissa considera fonamental el foment de l’esport inclusiu al context educatiu ja que promou valors que són fàcilment traslladables a contextos esportius fora de l’educatiu, com són les etapes d’iniciació, promoció i competició en l’esport.