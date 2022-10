Enseñanza en Ibiza: «Queremos forzar a Educación a negociar con los docentes la aplicación de la Lomloe»

Profesores y maestros de Ibiza detuvieron durante dos horas sus clases a partir de las 12 horas del martes para protestar contra la implantación de la nueva ley de Educación. Asimismo, alrededor de un centenar de docentes decidió sumarse a la concentración convocada a las 13 horas frente a la delegación territorial de la conselleria, en una movilización secundada por las principales organizaciones sindicales. De esta manera, ANPE, CCOO, UGT, STEI, Alternativa Docente y UOB dieron su aliento a las reivindicaciones de los docentes, como también lo hicieron en el resto de Balears.

Con estridentes toques de silbato y al grito de «Ja n’hi ha prou!», los manifestantes denunciaron la aplicación apresurada y apenas negociada que, aseguran, se está llevando a cabo con la Lomloe. Con ello, pretenden forzar a la conselleria de Educación a negociar con el cuerpo docente la aplicación de la ley, aseguró Joana Tur, presidenta de la Junta de Personal Docente no universitario de Ibiza y Formentera. Durante la protesta, se leyó un manifiesto con las principales quejas, a las que los manifestantes sumaron antiguas reivindicaciones. Como nota particular, en el caso de Ibiza y Formentera, se pide trabajar para «solucionar el problema de la vivienda».

El seguimiento del paro en el sector educativo en Ibiza fue, según los datos ofrecidos por la conselleria, de solo el 5,8%, al sumarse 116 docentes. A pesar de ello, es la isla de Balears con mayor seguimiento en términos porcentuales. Por su parte, en Formentera tres profesores detuvieron transitoriamente su actividad laboral, tan solo el 2% del cuerpo docente, el menor registro del archipiélago.

La causa inmediata detrás de las protestas es la publicación de las instrucciones para la evaluación de los cursos impares, aquellos en los que se introducirá este curso la ley, «sin ningún tipo de negociación previa con la comunidad educativa», reza el manifiesto de la protesta. Es «la gota que ha colmado el vaso», «la última cerillita», expresó Tur, quien puso de relieve que esta no ha sido la única cuestión objeto de mosqueo, ya que los currículos no se entregaron hasta comienzos del mes de agosto. «Lo que hemos tenido son borradores. Hemos estado trabajando con borradores demasiado tiempo», declaró. Además, lamentó no haber podido contar con la preparación necesaria. La Lomloe propone «unos cambios radicales para los que no ha habido suficiente formación», afirmó.

«Estamos muy hartos», resumió Tur. Con miras a dar salida al conflicto, propuso un aplazamiento en la aplicación de la Lomloe, de tal manera que no se haga «de golpe, sino a lo largo de uno o dos cursos académicos, con formación y contando con el profesorado para todas las decisiones».

Los manifestantes también recuperaron reclamaciones clásicas del cuerpo docente. Según enumeran en el manifesto que presentaron ayer, se trata de incrementar el presupuesto destinado a Educación, reducir las ratios de estudiantes por docente, negociar un nuevo acuerdo de mejora de las condiciones sociolaborales, reducir el horario lectivo semanal de los maestros de Primaria y los profesores de Secundaria, actualizar el Plan de Infraestructuras Educativas, formar al profesorado sobre el Plan Digital para el Sistema Educativo, recuperar las vacaciones de verano de los docentes interinos, implantar la carrera profesional docente, revertir «los recortes todavía pendientes, como la reducción para mayores de 55 años», recuperar las licencias por estudios y rechazar el «despliegue normativo de los perfiles educativos», así como el Reglamento Orgánico de Centros, que «no ha incorporado ninguna enmienda de la parte social».

Uno de los sindicatos, ANPE, anunció este martes en una nota que continuarán con las movilizaciones. «Esto no ha hecho más que comenzar», enfatizaron.