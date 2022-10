Las opiniones son como los traseros: todo el mundo tiene uno. Pero resulta muy curioso que las malas críticas que acumula un bar restaurante de Ibiza en Tripadvisor coincidan en dos puntos específicos: en la mala educación de algunos de sus camareros y en que les invitan a levantarse de la mesa en cuanto han terminado de consumir para así tener más rotación y sentar a nuevos clientes.

Uno de ellos opina: "He leído que la empresa habla del buen rollo de las camareras, pero el día en el que fuimos no vimos ni una sonrisa. Se cayó una copa por la inestabilidad de la mesa al suelo. Incluso nos riñeron diciéndonos que estábamos en una escalera, y obviamente no nos ofrecieron reponerla, ni preguntaron si queríamos pedir otra cosa".

Otro comenta: "Parece un lugar molón, rollo música reage y rollo love and peace pero te invitan a irte porque no te sientas donde consideran a pesar de estar casi vacío". Ante esta crítica el bar le contesta: "No entiendo que tiene que ver la música REGGAE (no se escribe “reage” 😜) y el buen rollo que tenemos. No se dónde sueles irte tú, pero es muy, muy común en los bares y restaurantes de todo el mundo sentarse donde dicen los camareros y no donde quieren los clientes".

"Te agradezco que no vuelvas"

Una clienta explica que cuando pidió la cuenta se percató de que algunas consumiciones no se habían incluido, por lo que le dijo a la camarera que la cuenta estaba mal. Asegura que la empleada ante el error se puso nerviosa y comenzó a tratarlos mal. La respuesta del bar fue la siguiente: " La camarera- que es humana y puede equivocarse ella también, se olvidó de apuntar 3 tostadas y os ha agradecido el hecho de decirlo en el momento de pagar. Yo estaba de testigo y habéis empezado las dos a subir el tono de la voz para una tontería. Cuando me puse en medio y le dije a mi trabajadora de calmarse y de no gritar (porque en mi bar no quiero gente gritando) ella se relajó, pero tú te pusiste aún más de los nervios. Te agradezco que no vuelvas porque no necesitamos de una clienta como tú que se sienta a nuestra mesa con el bocata de otro sitio. Gracias".

Varios clientes de este local de Dalt Vila aseguran que intentan levantarlos de la mesa en cuanto dejan de consumir. "Sitio con encanto, precios elevados. Rápido intentan ventilarte para que te vayas o consumas más", dice uno de ellos. "Estaba con mi novio cuando nos sentamos y nada más pedir se acercó la camarera para movernos de sitio porque venían 4 personas. Un trato irrespetuoso cuando podría haberme gastado lo de 10 personas. Primera y última vez que vengo a este sitio", explica otro. "Llegamos mi mujer y yo y nos sentamos en un sitio al que vino la camarera y nos invitó a levantarnos porque ese lugar era para 4 personas, sin haber más sitio libre. Pero en ese momento se levantaron dos personas de un lugar que lo tienen estipulado para dos personas y pudimos sentarnos allí. Nos tomamos dos cañas y sin haberlas terminado ya nos las querían recoger y volver a "invitarnos" a irnos, y nosotros las tomamos rápido, que no nos tiramos con una caña media hora. Muy mala educación y salir de tu casa para tomar algo y recibir tal atención no es de recibo", añade un tercero.

Cañas por pajitas

Una pareja cuenta que una equivocación en el vocabulario hizo que tuvieran que pagar dos cañas que no pidieron, y de muy malos modos. "Esta tarde hemos ido a tomar un cóctel ya que el restaurante es único por su ubicación y originalidad. Todo bien hasta que nos hemos pedido unos cócteles y hemos pedido dos cañitas (pajitas en Barcelona) y la camarera nos ha traído dos cañas de cerveza. Al explicarle la confusión, nos ha dicho 'es una pajita y se llama así en toda España'. Seguidamente nos ha dicho 'las cañas os las cobraré igual os las bebáis o me las lleve'. Con un personal así y un servicio como este se pierde el encanto del lugar", explican en Tripadvisor.