La propiedad de los terrenos del aparcamiento de ses Variades defiende que «no ejercerá de policía persiguiendo a unos y otros» y señala que actuará «en función de lo que le diga el Ayuntamiento de Sant Antoni o los juzgados». «Mejor si no se aparcase, pero no entramos ni salimos en ello. Nuestra actitud es pasiva. Hay un conflicto importante entre una empresa [la antigua concesionaria y también la actual del aparcamiento subterráneo de pago de la avenida de España], pero nosotros no somos parte directa», apunta un portavoz de la familia Matutes, que ostenta la mayoría de la propiedad de la zona.

