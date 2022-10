La crema de restes vegetals està prohibida al sòl rústic per la Llei nacional de residus i sòls contaminants per a una economia circular i es permet, excepcionalment, la crema per raons de plagues amb autorització prèvia.

Des del passat 10 d’abril està prohibit amb caràcter general, la crema de residus vegetals generats en l'entorn agrari o silvícola, per la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. No obstant això, es podrà permetre la crema d'aquestes restes vegetals d’origen agrari, excepcionalment –“sempre que disposin de l'autorització individualitzada corresponent”– per raons de caràcter fitosanitari que no sigui possible abordar amb un altre tipus de tractament. El Consell Insular ha previst un model de sol·licitud d’autorització de conformitat amb la Resolució del Govern Balear de 3 d’agost, amb una llista de cultius susceptibles d’atac de determinades plagues, que es podrà realitzar de forma senzilla telemàticament o bé de forma presencial (amb cita prèvia). La persona interessada haurà d’identificar la parcel·la cadastral, indicar les seues dades de contacte, declarar la plaga i el cultiu afectat. L’autorització tendrà una vigència d’1 any, sempre que es mantenguin les condicions declarades. Així mateix, la crema de restes vegetals també haurà de complir amb tota la normativa de prevenció d’incendis forestals de Medi Ambient del Govern Balear