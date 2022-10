Las valoraciones que los viajeros dejan en TripAdvisor sobre los lugares que visitan durante sus vacaciones permiten a otros escoger qué sitios merecen la pena y cuáles no. La plataforma recoge cada año un informe con los lugares favoritos de sus usuarios bajo el nombre 'Traveller's Choice: Best of the best', es decir, "lo mejor de lo mejor". Restaurantes, hoteles, destinos, playas y cosas que hacer son las cinco categorías en las que TripAdvisor su informe.

Entre los destinos de moda a nivel mundial se ha hecho un hueco este año la isla de Ibiza, que se sitúa en el puesto número seis. La ganadora de esta categoría es Mallorca, seguida de El Cairo, en Egipto, y Rodas, en Grecia. Las dos islas baleares se han posicionado entre los mejores destinos escogidos por los internautas, compitiendo con importantes destinos como Hawai, Maldivas o México, entre otros. En cuanto a los mejores hoteles, aunque en Ibiza no hay ninguno según las reseñas de los usuarios de TripAdvisor, sí que hay un establecimiento en Madrid que pertenece al grupo ibicenco Palladium Hotel Group. Se trata del BLESS Hotel Madrid, ubicado en la calle Velázquez de la capital, que se sitúa en el puesto número 10 del 'ranking'. Tampoco hay playas ibicencas en el listado 'Traveller's Choice 2022'. La más cercana la tenemos en Mallorca. Según los viajeros que visitan TripAdvisor, la mallorquina playa de Muro, es la número 17 de las 25 que forman la lista. En la categoría 'cosas que hacer', no hay ningún destino nacional entre los escogidos.