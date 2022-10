El Departament de Promoció Econòmica i Empresarial i Cooperació Municipal, amb l’objectiu de promocionar l’artesania tradicional de l’illa i fomentar la producció artesanal per al desenvolupament de les empreses manufactureres de l’illa d’Eivissa, obre una nova convocatòria de cursos d’artesania tradicional.

Entre la nova oferta formativa s’inclouen noves propostes d’oficis relacionats amb les fibres naturals com el treball amb espart o l’elaboració de cistellons, i la realització d’un curs específic de confecció d’indumentària tradicional eivissenca per a homes, entre d’altres. Concretament s’impulsaran sis cursos d’artesania tradicional que seran impartits per artesans i mestres artesans en l’ofici, seguint el calendari i durada següents:

•Curs d’espart picat (60 hores), màxim 10 alumnes: dissabtes, de 10.30 h a 12.30 h a la seu de l’Associació Cultural i Artesanal Eivissenca Eines i Feines, c. de Lleó 8, 1r pis, Eivissa.

•Curs d’elaboració de capells de floc (72 hores), màxim 15 alumnes: dimarts, de 17.00 h a 20.00 h a la seu de l’Associació Cultural Colla Sa Bodega, c. d’Extremadura 21, Eivissa.

•Curs de confecció d’indumentària tradicional d’home (72 hores) màxim 15 alumnes: divendres, de 17.00 a 20.00 hores a la seu de l’Associació Cultural Colla Sa Bodega, c. d’Extremadura, 21, Eivissa.

•Curs de confecció de mantó tradicional (60 hores) màxim 12 alumnes: dijous, de 16.00 h a 19.00 h a la seu de l’Associació Artesanal de Portmany al Centre Polivalent Ses Alameres, Sant Antoni de Portmany.

•Curs d’espardenyes (100 hores) màxim 10 alumnes: dimarts, de 17.00 h a 20.00 h a la seu de l’Associació Artesanal de Portmany al Centre Polivalent Ses Alameres, Sant Antoni de Portmany.

•Curs d’elaboració de cistellons (50 hores) màxim 10 alumnes: dimecres, de 17.00 h a 19.00 h a la seu de l’Associació Artesanal de Portmany al Centre Polivalent Ses Alameres, Sant Antoni de Portmany.

Aquests cursos formatius són totalment gratuïts, s’iniciaran a partir del 2 de novembre de 2022 i s’estendran, segons la seua durada, fins al mes de maig de 2023.

Quant a les inscripcions, el termini de presentació de sol·licituds s’obrirà el proper dilluns dia 10 d’octubre de 2022 i conclourà el dilluns 17 d’octubre de 2022, ambdós inclosos.

Les persones interessades a participar en algun dels cursos d’artesania tradicional hauran de presentar, presencialment o de forma telemàtica davant el Consell Insular d’Eivissa, la sol·licitud d’inscripció degudament emplenada, juntament amb la documentació acreditativa de la seua identitat i de la residència a l’illa d’Eivissa. Les sol·licituds d’inscripció s’acceptaran per ordre d’entrada.

Tota la informació relacionada sobre aquests cursos i la publicació específica de les bases d’aquesta convocatòria les podeu consultar al tauler d’anuncis de la seu electrònica i de la web del Consell Insular d’Eivissa, conselldeivissa.es.o en el següent enllaç: https://cutt.ly/Cursos-artesania-tradicional-2022-2023