Jornada bienestar 23 de octubre | Discovering Yoga

Si te gusta practicar yoga, quieres iniciarte o te apetece pasar una mañana de domingo divertida apunta en tu agenda el domingo 23 de octubre. Podrás participar en Discovering Yoga, una actividad muy especial ideada para fomentar el bienestar, el yoga, la alimentación consciente y el apoyo a la música electrónica en Ibiza.

Discovering Yoga está organizado por Diario de Ibiza, Pure Ibiza Radio y WhiteYoga Ibiza con el patrocinio de Six Senses Ibiza y la colaboración de Amnesia, Cova Santa, The Longevity Suite y About Stories.

El precio de la entrada es de 18 euros, y además de disfrutar de una mañana inolvidable, con cada inscripción recibirás un código para suscribirte durante un mes gratis a la edición online de Diario de Ibiza y otros obsequios.

La jornada comienza a las 9 horas y termina a las 14.30 horas, pero te recomendamos que llegues un poco antes para recibirte. Tras el círculo de bienvenida, Mireia Aceituno realizará una amena charla de introducción a la filosofía del yoga para continuar con una clase de Acroyoga Basics, una combinación entre las asanas (posturas) de yoga y las acrobacias de circo o el baile acrobático.

Para descansar un poco, un experto de Six Senses Ibiza ofrecerá una charla sobre yoga. El programa continua con Chackras Meditation con Live music con Neliah Kandisha y el dj y director de Pure Ibiza Radio, David Moreno.

A media mañana, llegará el descanso y el momento de recuperar fuerzas para practicar Boxing yoga® con Matt García y Mireia al ritmo de la música de David Moreno. La jornada culminará con Kirtan (círculo de cantos) con Juangui y Valeria.

Las actividades se realizarán en los jardines de Diario de Ibiza y las charlas en el Club Diario de Ibiza.

No olvides comprar tu entrada en la web club.diariodeibiza.es. El precio es de 18 euros y de 24 euros si la adquieres después del día 20 de octubre o el día de la celebración antes de entrar.