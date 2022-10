El tesoro de Llobet vuelve a su casa: el archivo de Ibiza

Cuando Guadalupe Hospital Llobet le abrió las puertas de la biblioteca familiar a Fanny Tur, a la directora del Archivo Histórico de Ibiza y Formentera (AHEiF) le temblaron las piernas. «Tiene un valor inmenso, incalculable», confiesa Tur, que inmediatamente procedió a zambullirse en ese mar de papeles antiguos: «Puedo pasarme horas con ellos, disfruto muchísimo».

Y si hablamos de papeles familiares, ninguno como los de las grandes dinastías que dominaron la Ibiza de la era isabelina y la Restauración, los próceres que han dado nombre a las calles del centro de la ciudad y que seguro que les suenan: Ignasi Wallis, Bartomeu Rosselló… Toda su documentación fue celosamente guardada por Alejandro Llobet Ferrer (1899-1958), fundador en 1933 del predecesor de Fomento de Turismo, y que fue alcalde de la ciudad de Ibiza y director de este Diario.

La nieta de Alejandro Llobet, Guadalupe Hospital Llobet, ha entregado todo este patrimonio familiar al Archivo, en lo que Pep Tur, concejal de Cultura de Ibiza, ha calificado como «un acto de generosidad inmensa». Cajas y cajas que han requerido un año de trabajo para documentarlas, que engloban documentos que abarcan del siglo XVII al XX y que suponen «parte de la historia y la memoria de todos los ciudadanos de la isla». A todo esto se le suma también un importante lote de la correspondencia personal del folclorista Isidor Macabich -que también formaba parte de la familia Llobet-.

«Esta casa, Can Botino, también había sido conocida como Can Llobet. Me gusta pensar que el tesoro de la familia Llobet se queda en casa», concluye Fanny Tur.

Paseo de maravillas

¿Qué podemos encontrar aquí? Fanny Tur y Guadalupe Hospital nos acompañan en un apasionante viaje por el tiempo. El documento más antiguo es el ‘Memorial de los Jurados de la Ysla de Ybiza’ de 1647. ¿En qué consiste? Los Jurados eran los que formaban parte del órgano de gobierno insular de la época y cuando reclamaban una inversión o dinero al poder central, entonces «redactaban una Memoria en el que detallaban sus necesidades, se la entregaban un síndico y este lo llevaba hasta la Corona», explica Fanny Tur. De acuerdo, más o menos, el equivalente a cuando ahora el Consell reclama el dinero del convenio de carreteras, ¿es así? «Y más o menos nos hacían el mismo caso que ahora», comenta Tur.

Hay auténticas maravillas, como el mapa con todos los detalles del tendido del primer cable telegráfico entre Mallorca y Ibiza, del año 1860, y en el que vemos que el telégrafo entró en la isla por la cala de Sant Vicent: «Tiene sentido, es el punto más cercano a Mallorca», señala la directora del archivo.

Otra joya es un álbum de fotos familiar del siglo XIX. Guadalupe Hospital pasa las páginas con mimo a ese impresionante catálogo de hombres y mujeres muy circunspectos, con ropas victorianas -corsés, levitas- y aire muy digno. Todas estas sombras paralizadas en el tiempo en ese gesto frente a la cámara, eran hombres y mujeres con nombres y apellidos: Jorge Wallis Wallis, Concepción Llobet, Mariano Riquer, Micaela Sorá Selleras, Carolina Wallis Wallis… «Esto formaba parte de la biblioteca de Ignasi Wallis, mi abuelo Alejandro lo guardó todo, y aquí lo tenemos, intacto», comenta la nieta del prócer.

Hay publicaciones que a los periodistas nos llegan especialmente al corazón, como la del primer ejemplar del primer periódico que se publicó en Ibiza: ‘La Caridad. Semanario de Ilustración y Recreo’, que se publicó el 3 de septiembre de 1859. Hay otras divertidas, como un documento del siglo XVII que fue reciclado para encuadernar un libro en 1859 y donde vemos unos garabatos y caricaturas dibujadas en una esquina, como hechas por un escolar aburrido. Hay también una relación de todas las fincas urbanas de la ciudad de Ibiza entre 1768 y 1865, «una documentación imprescindible para conocer la evolución de la ciudad de Ibiza», señala Fanny Tur.

Hay papeles que nos hablan de la polarización política del momento: por ejemplo, hay libelos absolutistas de comienzos del siglo XIX, como el que lleva el explícito título de ‘La Bestia de 7 Cabezas y 10 Cuernos o Napoleón Emperador de los Franceses’; pero también tenemos los papeles de sus archirrivales progresistas, una ‘Relación de las fiestas públicas y premios de la Sociedad Patriótica de Amantes de la Constitución de Ibiza y Formentera’ fechada en 1820. La Constitución que estos patriotas amaban es la de Cádiz, de 1812, de signo progresista, y el año tampoco es inocente: 1820, que marca el inicio del Trienio Liberal (1820-1823), cuando la palabra ‘liberal’ tenía un significado muy distinto del actual.

También hay curiosidades familiares, como unas sugerentes fotos fechadas en París durante los locos años 20, en la que vemos a un tipo moreno, atractivo, con un aire a Miguel de Molina, y vestido de torero: «Es un pariente nuestro, que era un poco bohemio», comenta entre risas Guadalupe Hospital.