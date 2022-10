El senador autonómico José Vicente Marí y el diputado nacional Miguel Jerez han destacado que los Presupuestos Generales del Estado para 2023 de Sánchez «son los presupuestos de más impuestos, los que se olvidan de las rentas medias, no avanzan en justicia social y vuelven a dejar a Ibiza muy por debajo de la inversión media per cápita del Estado». Asimismo, han calificado de «preocupante» que Sofía Hernanz y Patricia Abascal «aparezcan solo una vez al año para destacar la revalorización de las pensiones por imperativo legal, aprobada por el PP, y la ley de financiación de consells, aprobada también por el PP. Es de nota», han ironizado.

«La política económica del Gobierno no funciona, por eso fuimos los peores en la pandemia, estamos siendo los peores en la recuperación y no es previsible que recuperemos la riqueza previa a la pandemia hasta bien entrado 2024. Estos Presupuestos vienen a incidir en las mismas políticas equivocadas de freír a impuestos a los españoles y olvidar a las rentas medias, que son la gran mayoría. Las políticas de protección de rentas son necesarias, pero antes que subsidiar, hay que luchar por bajar la inflación descontrolada, que es la que se come los salarios de los españoles. Nada de lo que se recoge en estos presupuestos va dirigido a bajar una inflación descontrolada que lleva, lamentablemente, a pérdidas de renta y a pérdidas de empleos», ha detallado Marí Bosó.

Por otro lado, y en lo relativo a la inversión en Ibiza, los populares han recordado que» con Sánchez la isla «ya quedó por primera vez en diez años por debajo de la media de inversión y así ha sido durante estos cinco años. Ahora en 2023 nos hunde aún más bajando la inversión».

Para Miguel Jerez, «es preocupante el abandono de Sánchez y los socialistas en materia de inversión. Es que ni siquiera saben en qué invertir cuando las necesidades de inversión del Estado en Ibiza son altísimas, más allá del puerto y el aeropuerto. Hernanz y Abascal no hacen su trabajo, vegetan en los sillones. Si no tienen ideas, que al menos respalden las enmiendas y los proyectos de inversión del PP deIbiza y así podrán decir que algo hacen. Ni la biblioteca estatal, ni los planes de mejora de nuestro litoral en Santa Eulària, Sant Antoni, Sant Joan o Sant Josep. Ni las dotaciones en prisiones, comisaría, ni el cuartel de la Guardia Civil en Sant Josep o la dotación de Guardia Civil en el norte de la isla. Nada de nada. Y además de todo ello, retrasan un año más el Parador. Todo en conjunto es patético», ha señalado el diputado

«Estos presupuestos consolidan el abandono de Ibiza por parte Sánchez con la aquiescencia de Marí Ribas y sus parlamentarias nacionales. Bajan las inversiones en 5 millones respecto del año pasado y nos situamos 105 euros per cápita por debajo de la media de inversión en el estado. Esto viene siendo habitual desde 2019 en que Sánchez ya nos dejó por debajo de la media», han concluido.