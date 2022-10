La adicción y el trastorno mental de su hijo derivan en la depresión de una madre de Ibiza

Soledad Manzano no sabe qué fue primero, si el problema de salud mental o el de adicción que sufre su hijo desde hace ya 23 años. «Nadie elige ser adicto. Si eliges consumir es porque hay algo detrás que no funciona y esto es algo que me ha costado 20 años entender», explica. Aunque ahora parece que ambos empiezan a ver la luz, el camino no ha sido para nada sencillo.

Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental con el objetivo de visibilizar los trastornos mentales, como es el caso de Manzano y su primogénito, a los que también se suma la adicción a sustancias estupefacientes.

Todo comenzó cuando el chaval tenía 14 años y su familia empezó a ver «síntomas» que les llevaron a pedir cita en la Unidad de Salud Mental (USM), derivados por el médico de cabecera. «Al principio nos dicen que tiene esquizofrenia, pero un tiempo después otro psiquiatra asegura que no, que lo que sufre es un trastorno límite de personalidad porque, además, hay un abuso de sustancias», apunta la madre. Tres años pasaron entre el primero y el segundo diagnóstico, así que con la mayoría de edad termina el tratamiento en Salud Mental porque «nos dicen que si consume, no pueden actuar».

Entonces acuden al Centro de Atención a las Drogodependencias (CAD), dependiente del Consell de Ibiza. «Empezamos otro tratamiento y ahí me doy cuenta de que tanto este centro como la USM no saben que tienen un paciente en común. Esto es un problema porque no se puede tratar por separado. En adicciones el fin es la abstinencia, pero mi hijo también tiene un problema mental», subraya Manzano.

«Para conseguir droga para los cierres de las discotecas, allá por el 2008, decidió que iba a vender para poder pagarse lo suyo. Y se lo ofreció a un guardia civil», relata la madre. A partir de ahí, aceptó empezar un tratamiento de desintoxicación a cambio de no entrar en prisión. «Estuvo judicializado en el CAD y logró estar unos meses limpio, pero volvió a recaer, así que conseguimos que, de forma voluntaria, ingresara en un centro privado en Barcelona por el que pagábamos 400 euros diarios y en el que nos garantizaron que él no iba a abandonar porque tenían un protocolo específico que lo evitaba», sostiene.

«Me daba paz que estuviera allí porque sabía que si le pasaba algo estaba vigilado. Ahí es cuando empecé a conocer el término ‘comunidad terapéutica’ y comprendí que mi hijo no era un delincuente, sino un enfermo. Aprendí, también, a la necesidad de poner límites y espacio porque no me daba cuenta de que tenía codependencia», añade. Estuvo nueve meses en el centro, de eso ya hace varios años, pero actualmente Manzano sigue devolviendo los créditos que pidió para costearlo. «Mi parte son 40.000 euros más lo que puso su padre», confirma esta mujer que asegura que, aunque estén separados, ambos reman en la misma dirección para ayudar a su hijo.

Volvió a Ibiza y se alojó en casa de su abuelo. «Empieza a empeorar y se vuelve muy agresivo. Un psiquiatra me aconseja denunciar la situación. Teníamos un juicio al que no se presentó, pero mi declaración fue rotunda y conseguí una orden de alejamiento de 18 meses», relata la madre, quien asegura que le llegó a pegar. «Tuve que esconderme para que no se topara conmigo», reconoce.

Cuando su abuelo falleció, empezó a vivir solo con la idea de que siguiera el tratamiento. A partir de ahí se producen tres ingresos involuntarios en la Unidad de Agudos de Psiquiatría de agudos uno de ellos en Palma que se alargó tres meses tras sufrir ataques psicóticos y una realidad distorsionada. «No conseguían bajarle la psicosis», lamenta la madre, quien añade que pensaba que «le había perdido y sentí una pena inmensa. Ahí me empecé a preguntar en qué me había equivocado, pero me di cuenta de que yo no era responsable como él tampoco. Somos enfermos mal tratados y maltratados», critica.

De hecho, Manzano asegura que ha tenido que «tirar la toalla» en un par de ocasiones. «Empecé con una depresión que se cronificó y solo quería morirme. Me sentía tan incapaz de ayudarle que me sentía culpable, incluso mis médicos valoraron darme una discapacidad total», argumenta.

Patología Dual

En 2019 se creó la Unidad de Patología Dual en Ibiza para atender a personas con trastorno mental y trastorno por consumo de sustancias. Un proyecto coordinado por el psiquiatra Álvaro Palma (que dejó su puesto hace unos meses y Salud trabaja en reemplazarle) que «abrió las puertas a una nueva realidad», destaca Manzano. «Fue la primera vez que había un seguimiento continuo para ambos problemas», añade. Su hijo fue el primer paciente, entró con 37 años e iba de lunes a viernes al Hospital de Día para acudir a diferentes sesiones; al igual que ella, que también recibía información y formación para poder ayudarle y entenderle.

Sin embargo, solo un año después se restringieron las citas a raíz de la pandemia, que empezaron a ser telefónicas. «Fue cuando mi hijo empezó a dejar de tomar la medicación. Noto en conversaciones por teléfono, porque yo estaba fuera por motivos personales, que empieza a estar peor y me llaman de Patología Dual para alertarme. Era la primera vez que se dan cuenta al mismo tiempo que yo y eso significaba que había un seguimiento, era bueno».

Ahora sin el psiquiatra la unidad «está coja». «Hay otro, pero apenas puede revisar medicaciones y mi hijo ha vuelto a la USM, donde tiene cita con el psiquiatra cada ocho meses, y al CAD, donde acude a terapia una vez cada dos semanas». «Es dar varios pasos hacia atrás», lamenta.

¿Y cómo está la situación ahora? Manzano habla de una mejoría, aunque con la boca pequeña porque cuando se habla de adicciones y salud mental nunca llegan a superarse. «Estamos en un punto como jamás pensaba que íbamos a estar. Llevamos dos años sin ingresos, aunque yo estoy de baja médica porque ha sido un verano complicado porque los estímulos han estado ahí», admite.

Su hijo vive a caballo entre la casa de su madre y la de su padre. No trabaja, aunque confían en que dentro de no mucho pueda empezar alguna actividad. «Está en proceso de recuperación, pero estamos solos. Es como si a un enfermo de quimioterapia le dijeran que se cuide él mismo. ¿Por qué no tenemos la misma atención?».

Esta madre insiste en que la adicción no es un vicio, sino una enfermedad que el paciente no elige y que, en el caso de su primogénito, empezó para «conseguir la tranquilidad que necesitaba para su enfermedad mental».