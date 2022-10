La Fundación Perros Abandonados en Ibiza organiza una manifestación en la puerta del Ayuntamiento de Sant Antoni para evitar que el dueño de una perra del municipio recupere al animal después de que la Policía Local se la quitase por un presunto caso de maltrato animal.

En un principio estaba programada para hoy, pero los organizadores han movido la fecha al lunes que viene. «Su presunto maltratador tenía a la perra viviendo en una terraza al sol, la pegaba con mucha violencia y la tenía con el bozal todo el día», recuerdan en un escrito publicado en Facebook.

«Según nuestra ley, las imágenes no son suficientes para no devolverla», añaden. Y es que cabe recordar que el caso del animal fue conocido a raíz de que una cuenta de Instagram publicara una sucesión de vídeos que había grabado una vecina del municipio, que también había denunciado la situación ante la Policía Local.

En ese momento, y ante la presión social, el pasado 28 de septiembre se retiró la custodia del can a su dueño. Desde el Ayuntamiento explicaron que se tuvo constancia de los hechos un día antes, momento en el que estuvieron realizando acopio de pruebas. Tras las comprobaciones pertinentes, se recuperó el animal, que fue trasladado a la Fundación Can Gossos a la espera de la inspección sanitaria por parte del veterinario del Consell de Ibiza. «El caso se encuentra bajo investigación. Los servicios técnicos están recopilando toda la información disponible y, una vez se haya valorado, se actuará según la legislación vigente. El animal, en estos momentos, se encuentra bajo supervisión municipal», confirmaban fuentes municipales a este diario hace unos días.

En el citado vídeo difundido por redes sociales se sucedían imágenes del cachorro en las que se podía leer: «Apenas tengo tres meses y los he pasado encerrada aquí. Paso horas con el bozal puesto porque mi humano dice que me porto mal. No es muy amable conmigo. Utiliza bridas y me aprieta demasiado fuerte. No entiendo qué hago mal si yo solo quiero jugar».