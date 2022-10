Tatuajes contra el estigma de la salud mental en Ibiza

«Los tatuajes y los estigmas son marcas, unas elegidas y otras impuestas». Es parte del mensaje que cierra el calendario de 2023 del Área de Salud de Ibiza y Formentera, dedicado a la salud mental, cuyo Día Mundial se conmemora el próximo lunes. Los protagonistas del almanaque, del que se han impreso medio millar de ejemplares, son usuarios de de salud mental, que exponen, a través de los tatuajes que decoran su cuerpo, las historias que se esconden detrás de su piel.

La idea surgió cuando Sonia Boned Torres, enfermera de la unidad de Salud Mental de es Viver, vio el tatuaje que Susana, una de las pacientes, llevaba en la cara interna del brazo izquierdo: «En mi locura encontré mi libertad». «Me pareció muy significativo y le pregunté si se refería a su proceso», indica la enfermera. Le hizo una foto. Y se quedó con aquella idea dándole vueltas a la cabeza. Porque entonces empezó a darse cuenta de que muchos de los usuarios llevaban tatuajes. «Y la mayoría muy significativos», apunta. Pensó en hablar con ellos, hacer más fotos y componer un calendario, idea que comentó con el grupo de lucha contra el estigma.

Así, en el calendario, del que se han editado medio millar de ejemplares, aparecen una decena de pacientes que no sólo muestran sus tatuajes más significativos sino que también los acompañan con unas palabras. «Queríamos llegar para el Día de la Salud Mental y teníamos poco tiempo, pero todo el mundo se implicó mucho», detalla la psiquiatra de Can Misses Isabel Moreno. Los tatuajes, más allá de ilustrar el calendario, se convirtieron en una herramienta terapéutica. Sonia les preguntaba por ellos y los usuarios se abrían, estableciendo o reforzando el vínculo.

Las historias detrás de cada tatuaje son variadas. Antonny, por ejemplo, se grabó a tinta en su piel unas palabras para recordar que su familia, incluso en los momentos más duros, está ahí: «Donde la vida comienza y el amor nunca termina». «Hay un autoestigma», indica la psiquiatra. Isabel, por ejemplo, que luce una ratita presumida, confiesa en esas frases que acompañan las fotografías que antes de un ingreso hospitalario siente la necesidad de tatuarse.

Uno de los aspectos que destacan tanto la psiquiatra como la enfermera es que los motivos que impulsan a los pacientes de Psiquiatría a tatuarse «no son diferentes» de los de cualquier otra persona. Las dos profesionales destacan, además, que nadie está a salvo de padecer un problema de salud mental. «Hoy estás aquí con una bata blanca y mañana. de azul en la planta de Psiquiatría», comentan. De hecho, el objetivo del calendario es, precisamente, visibilizar que cualquier persona puede sufrir un trastorno en cualquier momento.

Además de darle difusión al calendario, el Área de Salud conmemorará el lunes el Día Mundial de la Salud Mental con varios actos. A las diez de la mañana se montarán mesas informativas tanto en la entrada del Hospital Can Misses como a las puertas del centro de salud de es Viver, donde se ubica la Unidad de Salud Mental. Estas mesas estarán atendidas por personal sanitario y también por representantes de la fundación Aldabe y de la Asociación Pitiusa Pro Salud Mental (Apfem). A la una y media se recogerá la mesa informativa de es Viver y en su salón de actos Apfem ofrecerá una charla dedicada a profesionales y usuarios, detallan desde el Área de Salud pitiusa.

Aunque muchos de los usuarios accedieron a participar en el calendario, Sonia Boned explica que también se encontró con alguna que otra negativa. No tanto porque no quisieran como por el hecho de que firmar el consentimiento para el uso de las imágenes les impresionaba bastante. Entre los modelos hay mayoría de chicas y todos han quedado tan contentos con el resultado que no descartan repetir el proyecto en próximos años. Con un poquito más de tiempo, eso sí, confiesan las profesionales que no hacen mucha distinción entre usuarios de la unidad de es Viver y del Hospital Can Misses. «Muchas veces comparten recurso. Es muy frecuente que vayan moviéndose de uno a otro», indica la psiquiatra.

Participar en el calendario les ha hecho ilusión. Algunos estaban deseando enseñarlo en casa y el interés por el proyecto ha supuesto un chute de autoestima para ellos, relatan las impulsoras de la iniciativa que, dentro de lo posible, han intentado mantener algunas de las peticiones que les hicieron los modelos. Y es que a algunos les hacía especial ilusión aparecer en un mes concreto. Aquel en el que celebran su cumpleaños o en el que ocurrió algo importante para ellos.

Los tatuajes que lucen no son diferentes de los que podría lucir cualquier personas. Osos de peluche, atrapasueños, tipo mandala o un om. Algunos, más que las imágenes, prefieren las palabras, como en el caso del tatuaje que prendió la mecha para el proyecto. Pero no es el único. En el mes de noviembre se puede leer un impactante mensaje que hace pensar mucho sobre los prejuicios y el estigma que rodea a las personas que sufren alguna enfermedad mental: «Se abre juicio contra la humanidad. Veredicto: CULPABLE. Condena: LA SOLEDAD». No es el único. El grabado de tinta de la imagen del mes de diciembre también llama la atención. La silueta de un hombre sin cabeza que, en realidad, va chutándola. Bajo el tatuaje se puede leer «fuck this thing», lo que podría traducirse como «a la mierda esa cosa».

A las profesionales que se han implicado en este proyecto les gusta la expresión «tatuar conciencias». Se ajusta a su objetivo. Además, además, lanzan una pregunta: «La enfermedad mental tiene tratamiento, pero ¿tu prejuicio tiene cura?».