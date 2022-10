Armengol defiende que en Ibiza se invierta más en un transporte público «muy deficiente» que en carreteras

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, se desmarcó ayer de la negativa del Gobierno central a incorporar en los Presupuestos Generales del Estado una partida para firmar y financiar un nuevo convenio de carreteras con el Consell. Armengol aseguró que cada institución debe seguir «trabajando con las prioridades que ponga sobre la mesa», y acto seguido recordó «la realidad de que en los últimos años ha habido una voluntad de invertir más en carreteras que en transporte público». «Y en Ibiza el transporte público es muy deficitario», recalcó.

En este sentido, Armengol celebró la propuesta que ayer mismo lanzó el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, para tratar de que con la nueva concesión de las líneas de transporte público haya más autobuses eléctricos que los previstos en el pliego de condiciones, con «una apuesta por la reducción de emisiones a la atmósfera». «Estoy muy contenta de que el Consell tenga una apuesta firme por un transporte público no contaminante. La movilidad sostenible es fundamental para Ibiza, y vamos atrasados. No puede ser que la isla sea un referente internacional y no lo sea en temas de movilidad sostenible», recalcó.

Sobre la financiación de las carreteras, Armengol recordó que, un año más, las cuentas de la Comunitat Autònoma incluyen una partida de 29 millones de euros para pagar el peaje en sombra, el modelo de financiación escogido por el Govern balear del PP de Jaume Matas, para financiar las autovías de Ibiza. «Esto lo paga el Govern porque se decidió hacer unas autopistas y pagarlas de la forma que se decidió. Y el Govern cumple desde hace muchos años. Es una cantidad enorme por una decisión que no comparto», puntualizó.

Asimismo, la presidenta recordó que se ha comprometido con el Ayuntamiento de Ibiza y el Consell de Ibiza a aportar 60 millones de euros para el proyecto de reforma del primer cinturón de ronda, «con un planteamiento distinto al de las autopistas: quitar vehículos, poner aparcamientos [1.500 soterrados] y peatonalizar Vila, con lo que se consiguen menos emisiones». «La dotación de recursos para proyectos en la línea ambiental del presente y el futuro en Ibiza son hechos y no palabras», concluyó la presidenta en la rueda de prensa conjunta con su homólogo en el Consell, Vicent Marí. Este no hizo ningún comentario sobre la ausencia de partida alguna en las cuentas del Estado para un nuevo convenio de carreteras. Este asunto tampoco se abordó en la reunión previa.

En todo caso, Marí sí dijo que el presupuesto del Consell de 2023 será el mismo que el de este año pese al incremento de la aportación del Govern en 17 millones porque esta subida «compensa» la pérdida de los 16 millones incluidos en las cuentas del ejercicio en curso por el anterior convenio de carreteras y que no tendrá continuidad en las del próximo año.

El Consell reclama al Estado desde hace tiempo la firma de un nuevo convenio para financiar diversas obras de mejora de la red viaria con un coste estimado de 120 millones. Una de las más importantes, precisamente, es el primer tramo del primer cinturón de ronda de Vila, entre las rotondas de ses Figueretes y Can Misses, o la mejora de la carretera que une Sant Josep con Sant Antoni (dotarla de arcenes y reducir la curvatura de curvas peligrosas básicamente), al igual que la de Cala Llonga. También se prevé la rotonda del llamado cruce de Los Cazadores para dotar de seguridad a este punto de la carretera de Santa Eulària. El gobierno del Consell defiende que no son actuaciones de ampliación sino de mejora de la seguridad de la red viaria.

Más autobuses eléctricos

Por su parte, el presidente del Consell aprovechó la visita de Armengol para abrir un nuevo frente: la petición de que el Govern se implique en la sustitución de los autobuses que cubren las líneas de transporte público por otros que sean eléctricos. Marí explicó que el pliego del concurso de las nuevas concesiones está «casi acabado» y que el paso siguiente será enviarlo a la oficina nacional encargada de revisar las bases para que las valide.

En principio, el pliego de las dos nuevas concesiones del transporte público prevé que dos líneas (12 de 84 autobuses) sean eléctricas. Pero el presidente quiere ser «más ambicioso» y aumentar la flota ecológica. Para ello, sin modificar el pliego para no retrasar más la licitación, que está pendiente desde hace muchos años, propuso al Govern una línea de ayuda económica o «alguna fórmula» para incentivar «la apuesta por los vehículos eléctricos».