Retrasos en el pago del alquiler y género que se acumula por las obras en Isidor Macabich de Ibiza

La Zapatería Juanita pende de un hilo por las obras de mejora que el Ayuntamiento de Ibiza está acometiendo en la avenida de Isidor Macabich. Según explica su propietaria, Juana Nieto, lleva meses de retraso en el pago del alquiler del local por los bajos ingresos ante la caída de la demanda. A esto se suma, dice, que hizo un pedido grande de género al inicio de la temporada que no ha podido vender. «He tenido que pedir préstamos porque no puedo hacer frente al gasto y el género lo tengo que pagar sí o sí. Pensaba que iba a ser una buena campaña y lo que he visto es que hay gente que se ha ido de la tienda porque al coger un zapato estaba lleno de polvo», lamenta.

