La Policía Local de Sant Antoni denunció ayer por la mañana a un local, situado en la Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE), que estaba realizando una fiesta en horario diurno ocasionando molestias vecinales, según ha informado el Ayuntamiento a través de una nota de prensa.

Los agentes acudieron a las 8.40 horas y comprobaron que el local estaba abierto con música y gente consumiendo bebidas alcohólicas. Tras consultar que disponía de dos licencias, una de cafetería y otra de café concierto, realizaron una propuesta de sanción por realizar la actividad de café concierto en horario de cafetería y ordenaron el cese de la actividad.

Según el consistorio, la Policía Local observó más tarde que continuaba la actividad con unas 20 personas entrando y saliendo con consumiciones alcohólicas, sin contar con personal de control de acceso. De esta forma, se personaron de nuevo en el lugar, esta vez con tres patrullas de la Policía Local y una de la Guardia Civil, que apreciaron que la música estaba trascendiendo al exterior y que había alrededor de 40 personas entre el interior y el exterior del recinto. Los agentes requirieron de nuevo al propietario el cese de la actividad.

En total, según el Ayuntamiento, se levantaron cuatro actas, dos de las cuales fueron por infringir la ordenanza municipal reguladora de los horarios (una en la primera visita y otra en la segunda), tras comprobar que estaban ejerciendo una actividad que no correspondía a la que tiene. Otra fue por desobediencia a la autoridad, regulada en la Ley 4/2015, por no cumplir la orden de cese de la música, y la cuarta por infringir el decreto ley 1/2020 contra el turismo de excesos para la mejora de la calidad en zonas turísticas, por no adoptar las medidas necesarias para impedir que los usuarios extraigan bebidas alcohólicas subministradas en el establecimiento para consumirlas en el exterior, lo que se considera una falta muy grave.

El local, que ya había sido denunciado esta temporada por varias infracciones, había anunciado previamente en redes sociales un evento que calificaban como ‘afterparty’ de 8 a 18 horas.