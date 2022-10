«Este mes ha habido una fuga enorme de enfermeras en Ibiza"

«Este mes, la fuga de enfermeras ha sido enorme», afirma Rosa Planells, portavoz del sindicato USAE de técnicos en cuidados de enfermería, al final de la protesta convocada por Unisep en todas las islas para exigir la equiparación con Canarias del complemento de insularidad. Planells detalla que muchos de los profesionales que se desplazaron hace unos meses a Eivissa para trabajar en el Área de Salud pitiusa se marchan ante la imposibilidad de encontrar un alojamiento en condiciones.

«Les hemos buscado hoteles porque no había sitio, y sin alojamiento no hay contratación. El problema es que ahora ya no hay hoteles y se ha producido una fuga enorme», continúa Planells. «En el total de Balears tenemos contabilizadas unas 300 fugas de enfermeras», apunta Verónica León, portavoz en las Pitiüses del sindicato de enfermería Satse. Planells recalca que esa cifra responde a las que se han marchado, pero que es imposible conocer el número de quienes rechazan un contrato porque tienen claro que aquí no pueden vivir con su sueldo y prefieren trabajar en la Península.

«La fuga de profesionales es muy grande y muchos de ellos no se sustituyen porque no hay a quién contratar», señala la representante del Satse, que destaca que por eso es tan importante equiparar el complemento de insularidad con el que perciben en las islas menores de Canarias.

«Un médico percibe en Eivissa 107 euros de plus, algo más de 90 en Mallorca y 600 en Canarias, en las islas menores, en las otras unos 200», detalla el portavoz del Sindicato Médico de Balears (Simebal) en las Pitiüses, Toni Pallicer. «Si ellos cobran eso, imagina las demás categorías», insiste Planells, que detalla que los auxiliares de enfermería cobran en Eivissa un plus de 58 euros al mes. «Faltan enfermeras y técnicos en el Área de Salud, así que a ver si los políticos procuran pensar un poquito», continúa. «Estamos cansados de que los políticos no nos hagan caso», zanja Pallicer.