Patronal, PSOE y PP de Ibiza celebran que al fin se activen las mejoras fiscales del REB

Pocas veces ha habido tanta unanimidad. A falta de «leer la letra pequeña», las patronales y los principales partidos políticos ibicencos, incluso el PP, celebraron ayer que al fin, tras muchos años «de lucha», estas islas puedan disponer desde 2023 de un régimen fiscal especial, tal como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a Mallorca.

El presidente de la PIME balear y de la Pimeef, Alfonso Rojo, valoró «el compromiso ya real del Gobierno de disponer unas cantidades vinculadas al régimen fiscal balear» en los presupuestos del próximo año: «Siento satisfacción por una petición largamente hecha por toda la sociedad de estas islas, no sólo por el sector empresarial. Esto marca un antes y un después». Rojo recordó que el nuevo régimen permitirá a las empresas, mediante excepciones fiscales, reservar para inversiones el dinero que antes remitía íntegramente al Estado como pago de sus impuestos: «Antes mandábamos todo ese dinero al Estado y este luego lo gastaba. Ahora seremos nosotros los que decidiremos en qué queremos invertirlo en los siguientes tres años para ser mejores y más eficientes. Eso nos permitirá equipararnos a las empresas y a los ciudadanos de la Península. No es lo mismo tener que endeudarte y seguir teniendo que pagar unos impuestos brutales, que no pagar esos tributos y utilizarlos para gastos o inversiones».

Eso sí, destacó que ahora deben «leer la letra pequeña», así como que no será hasta el ejercicio de 2024, al presentar sus respectivas declaraciones, cuando perciban el beneficio de esta medida fiscal: «Va a ser ideal para empresas que hacen planes de inversión a dos a cinco años, pues les permitirá tener una visión de futuro, al saber que dispondrán de determinadas cantidades de dinero para inversiones. Además, es una herramienta que permitirá que se nos deje de penalizar fiscalmente, como ocurría hasta ahora».

Rojo explica que, como los proveedores de las pimes son otras pimes de las islas, «se fomentará una economía circular. No es un dinero de fuera, sino de la isla que se reinvertirá en empresas de la isla. El 80% de las pimes tienen clientes locales. Será un dinero que repercutirá en el resto de negocios pitiusos».

El vicepresidente de la CAEB, José Antonio Roselló, también se congratuló porque, «por fin, después de muchos años de lucha se ha logrado romper una resistencia que había contra este régimen fiscal. Se ha demostrado que no era tan imposible como nos decían cuando lo impulsamos, allá por 2003. Decían entonces que no se podía hacer, pero está visto que sí». Será bueno para los negocios, pero también para los ciudadanos, asegura, «en la medida de que cuando hay inversión se genera o se mantiene empleo». La nueva fiscalidad, asimismo, «contribuye a reforzar las estructuras financieras de las empresas, pues al tener una reducción de impuestos en la base imponible, ese dinero, esa reserva de inversiones, no va a las arcas públicas, sino que se puede disponer de él para invertir».

En la reunión de la mesa social celebrada en Palma para dar a conocer esta medida se encontraba como representante del Consell de Ibiza Vicent Roig, conseller de Presidencia y Gestión Ambiental, que, aunque es del PP, mostró su satisfacción: «Nos alegra que algo que estaba pendiente desde 2019 por fin vea la luz. Nos parece bien. Balears necesita este régimen. La partitura nos suena bien. Ahora veremos qué tal es la letra de canción, su contenido, pues aún no disponemos del documento que desarrolle su aplicación». Criticó, no obstante, que los resultados no empezarán a verse y notarse en las empresas hasta 2024, al tratarse de deducciones sobre el año 2023: «Si se hubiera aprobado antes, ahora ya se podrían beneficiar de esta fiscalidad, que lleva rodando desde 2019. Si se hubiera aprobado entonces, su aplicación habría empezado en 2021».

Ciudadanos calificó de «inadmisible el nuevo desprecio a Ibiza» del presidente del Gobierno y del conseller balear de Movilidad y Vivienda, el ibicenco Josep Marí Ribas, «al excluir una vez más a la isla de las inversiones para el transporte público. Pedro Sánchez anunció ayer 20 millones de euros para el tranvía de Palma. «El resto de islas vuelven a quedar excluidas de las inversiones del Gobierno», dijo el coordinador de Ciudadanos, Javier Torres.

Por su parte, la portavoz parlamentaria del PSIB, la ibicenca Pilar Costa, aplaudió que los Presupuestos Generales del Estado del 2023 vayan a incorporar las deducciones fiscales del Régimen Especial de Balears (REB) y confió en que el PP balear apoye esas cuentas en el Congreso.