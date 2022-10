Más de 120 alertas por suicidio en niños y jóvenes activadas el curso pasado en Ibiza y Formentera

Educación y Salud pusieron en marcha el curso pasado algo más de 120 protocolos de prevención del suicidio en población escolar, según los datos de ambas consellerias. «Desde Educación se abrieron 46 en Ibiza y un par más en Formentera, que suponen el 13% y el 1% del total de Balears», explica Nicole Haber, responsable del Observatorio del Suicidio de Balears. A ellos hay que sumar los 76 que se iniciaron desde CoorEduca Salud Mental, el dispositivo puesto en marcha hace unos años por la conselleria balear de Salud a raíz de las necesidades y peticiones que, respecto a estos temas, llegaban desde los centros educativos.

En lo que va de este curso, es decir, menos de un mes, se han abierto ya dos casos, indica Haber, que recalca que este último recurso atiende no sólo a menores sino también a los mayores de 18 años que, por ejemplo, están estudiando Formación Profesional. En el caso de CoorEduca Salud Mental, la mitad de los casos se derivaron al equipo de atención y prevención del suicidio (APS) del Hospital Can Misses y la otra mitad a la Unidad de Salud Mental Infanto Juveil (Usmij). Aunque no hay datos comparados, Haber reconoce que en los últimos años, con la pandemia, ha aumentado el malestar y el sufrimiento en los adolescentes igual que lo ha hecho en los adultos y destaca el buen trabajo que se está haciendo en Balears. «En 2020, mientras en España se duplicaron las muertes por suicidio en jóvenes, es decir, menores de 29 años, aquí no se registró ninguna», explica la experta, que confía en que se publiquen pronto los datos nacionales de 2021. «Siento mucha curiosidad, pero los servicios de epidemiología van muy retrasados porque están centrados en las estadísticas del covid».

Haber destaca que la relación con los colegios e institutos y también con los centros de menores es constante. En todos tienen tanto su correo como el de la enfermera gestora de casos de CoorEduca Salud Mental, donde, independientemente de los protocolos y circuitos que pongan en marcha, pueden escribirles cuando están preocupados o tienen dudas con algún alumno. «Les llamamos enseguida», asegura la responsable del Observatorio del Suicidio. «A veces hemos apagado fuegos por teléfono porque en los centros actúan estupendamente, pero tienen miedo de no hacerlo bien», añade. Precisamente de eso, de la necesidad de establecer ese puente entre los centros y los expertos en salud mental, surgió este programa que, de momento, atiende a los docentes de Ibiza y Formentera por teléfono. Tanto Haber, que está completamente implicada, como la enfermera que lo coordina se han desplazado a las Pitiusas «cuando ha hecho falta», así como para charlas y formaciones. De cara al futuro, a Haber le gustaría contar con más personal: «Lo hemos pedido, reconocen la necesidad, pero no hay presupuesto. Además, he priorizado los equipos de atención y prevención del suicidio porque detectar los casos y no poder atenderlos es peor». Este equipo, en el Área de Salud pitiusa está formado por una psiquiatra a jornada completa y un enfermero y un trabajador social a media jornada. Este equipo, cuando recibe un caso llama al paciente antes de 48 horas —«una llamada de acogida, de preguntar cómo está y darle alguna pauta»— y lo cita «lo antes posible», que suele ser entre siete y diez días, detalla.

Los casos de prevención del suicidio entre escolares no llegan directamente ni a este equipo ni a la Usmij. «Hablan con la familia del alumno y, en función del riesgo, lo derivan a Atención Primaria o a Urgencias si el peligro es medio o alto», indica. Y ya son los profesionales de estos servicios los que escogen el circuito que más se ajuste a las características y la gravedad del caso.