El final de la temporada deja Ibiza sin vuelos a Madrid a primera hora de la mañana

Llegar a Madrid antes de las diez de la mañana a partir del mes de noviembre es una misión casi imposible. El final de la temporada y los cierres de las discotecas vuelven a dejar, un año más, a los isleños bastante (valga la redundancia), aislados. Especialmente en lo que se refiere a la capital del Estado. Si un ibicenco o formenterés tiene que desplazarse a Madrid en un viaje relámpago para acudir al médico o hacer una gestión es prácticamente imposible que lo haga sin tener que pasar noche en la ciudad. Con el gasto extra que esto supone.

A partir del 1 de noviembre el martes es el único día en el que hay un vuelo con la capital a primera hora de la mañana. A las 8.05 horas parte de es Codolar un avión de Ryanair. A partir de la segunda semana de noviembre hay uno a las nueve el viernes y otro a las 9,15 horas el jueves. «Es curioso que sólo haya vuelo a primerísima hora de la mañana el martes, justo el día que viajan a Madrid los políticos de la isla», comenta uno de los afectados por la reducción de los trayectos al acabar la temporada. Cada semana tiene que hacer varios viajes exprés a Madrid por trabajo y hace unos días, al ir a sacar los billetes para noviembre se encontró con la desagradable sorpresa.

Los lunes, por ejemplo, el primer Ibiza-Madrid de la jornada no está programado hasta pasado el mediodía (Ryanair, 12,30 horas) y el miércoles, aún más tarde: hasta las 13,35 horas despega un avión de Iberia. Así, ni el lunes ni el miércoles es posible ir y volver a Madrid en la misma jornada, ya que hasta mediodía no se aterriza en la ciudad. Eso, cruzando los dedos para que no haya retrasos. Además, en el caso del miércoles se da la circunstancia de que no sólo es el día en el que el primer vuelo despega más tarde sino, además, el último vuelo de regreso parte a un horario más tempranero: a las 20,05 horas.

Quien necesite llegar a Madrid un lunes o un miércoles pronto por la mañana no tiene más opción que hacer escala. Aunque vistos los precios, con descuento de residente incluido, no está muy claro si sale más a cuenta pagar una noche de hotel o los enlaces.

Madrugones y conexiones

En lunes y en miércoles es posible aterrizar en Madrid a las 10,40 de la mañana, que tampoco es que sea muy pronto, pero sí entre tres y cuatro horas antes que con los primeros vuelos directos. Para ello, hay que coger un vuelo de Iberia que despega del aeropuerto de Ibiza a las siete y media de la mañana rumbo a Palma y allí tomar el que a las nueve y cuarto sale hacia Madrid. El precio de esta combinación ha oscilado ligeramente a lo largo de esta semana y varía mucho en función de si se vuela un lunes o un miércoles. En el primer caso, en todo momento se ha mantenido por encima de los 159 euros mientras que si se vuela el miércoles el precio ronda los 90 euros.

La diferencia en las conexiones con Madrid entre este mismo momento y noviembre es abismal. La semana próxima todos los días hay dos vuelos que despegan de Ibiza antes de las diez de la mañana: uno de Ryanair a las 8,35 horas y otro de Iberia a las 9,25. Además, hay un tercero de Air Europa que parte a las 10,20.

El director insular de Turismo, Juan Miquel Costa, calificó ayer de «drástica» la reducción de frecuencias que unen Ibiza con la Península a partir del mes de noviembre, especialmente en el caso de los vuelos que unen Ibiza con Madrid y con Valencia. En este último caso, la reducción es algo desigual. Si bien hay días en los que es posible ir y volver en el mismo día porque hay vuelos desde Ibiza poco después de las ocho de la mañana y de regreso alrededor de las diez de la noche, hay otras jornadas en las que apenas hay trayectos y la única forma de estar allí a primera hora de la mañana es volar el día previo y pasar noche en Valencia.

Costa asegura que desde el Consell, cada vez que se reúnen con las aerolíneas, les piden que «escalonen los vuelos», algo que no ha dado nunca resultado. «Hay veces que ves que casi a la misma hora hay tres vuelos de tres compañías diferentes al mismo destino, pero luego no hay ninguno a primera hora o en otros momentos del día. Se hacen la competencia y no resuelven el problema de los usuarios, que muchas veces se ven obligados a pagarse una noche de hotel para garantizarse estar por la mañana en las citas que tienen», indica el director insular. Costa afirma que en estos encuentros los representantes de las compañías aéreas se muestran «predispuestos a escuchar», pero otra cosa es que luego vayan más allá. «Este año aún no hemos hablado con ellas todavía, pero confiamos en que acaben corrigiendo los horarios para que éstos sean más favorables para los residentes», indica.