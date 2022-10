Una mujer denuncia que lleva desde 2019 en lista de espera para Traumatología en el hospital de Ibiza

Desde 2019 en la lista de espera para una cita en Traumatología en el Hospital Can Misses. La friolera de tres años aguardando a que la vea un especialista. Es la denuncia de una paciente, vecina de Vila, que no entiende cómo es posible que aún no la hayan atendido. Y que tampoco hayan contestado a la reclamación que, agotada ya su paciencia, presentó el pasado mes de abril, cuando superaba ya los dos años aguardando.

La paciente llegó al servicio hace más de siete años por unos dolores en la espalda. Le hicieron una resonancia y, tras analizarla, su médico, el jefe del servicio, le realizó unas infiltraciones. «Para las pruebas fui a la Policlínica, pero la infiltración me la hizo en Can Misses», detalla. «Las infiltraciones me las hicieron en 2015 o 2016, no lo recuerdo bien», comenta la mujer, que en febrero de 2019 tenía que volver a la consulta con el especialista.

De hecho, asegura que precisamente por este motivo le hicieron una resonancia, para comprobar cómo estaban sus vértebras. «Tengo muchos dolores porque, según me dijeron, tengo el hueso desgastado y problemas también en los tendones», explica la mujer. A pesar de tener las pruebas hechas, nunca la llamaron. Luego llegó la pandemia y pensó que eso retrasaría su cita, pero no esperaba que tres años después, en septiembre de 2022, aún no haya tenido noticias.

Las pruebas que le hicieron ya no sirven, dado el tiempo que ha pasado. Es decir, que al retraso que sufre esta usuaria se suma el gasto de unas resonancias desperdiciadas.

Fue precisamente su médico de cabecera quien, la pasada primavera, le recomendó acudir a Atención al Paciente y poner una reclamación oficial para ver si así se agilizaba su cita pendiente. La presentó el pasado 25 de abril de forma presencial en la planta baja del Hospital Can Misses y confiaba que, cumpliendo el compromiso de este servicio, le darían una respuesta por escrito en un plazo relativamente breve. Cinco meses y medio después, sin embargo, la afectada, que se encuentra ya jubilada, no ha recibido contestación alguna. En la reclamación la mujer muestra su «descontento» por la demora. «Solicito ser atendida por el doctor José Guimerá [su traumatólogo] u otro especialista a la mayor brevedad posible», se lee en la reclamación, sellada por el servicio de Atención al Usuario.

El pasado 29 de agosto desde Can Misses hicieron la petición a la clínica privada para que le efectuaran a la paciente una resonancia magnética de columna lumbar, que le realizaron el 1 de septiembre y de la que le entregaron el informe una semana más tarde. En él se detalla que la paciente sufre varios abombamientos discales, desplazamiento de alguna vértebra y una estenosis severa del canal raquídeo.

A pesar de tener ya la resonancia hecha, la segunda, aún no la han llamado para la cita en Traumatología. En estos tres años ha lidiado con los dolores que sufre con la medicación que le ha pautado el médico de cabecera, pero no es suficiente. «Hay días que me duele tanto que tengo que quedarme en casa», comenta recién llegada a su casa, después de hacer una pequeña compra. En todo este tiempo tampoco la han llamado desde Salud para ofrecerle, dado el retraso, que la vea un especialista de un centro privado. La paciente sabe que otras personas en su misma situación han acudido a las consultas privadas de los especialistas, abonando el coste, pero ella no lo ha hecho.

La paciente tiene razón

Desde la gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera confirmaron ayer, tras comprobar toda la documentación, que la situación de la paciente es la que ella misma denuncia. Algo que, reconocieron, no debería haber pasado. No sólo no debería llevar tanto tiempo en la lista de espera de Traumatología sino que, además, Atención al Usuario debería haber contestado a su reclamación hace ya tiempo. La dirección del hospital pide disculpas a la mujer y asegura que tratará de resolver el problema con la mayor celeridad posible. «La lista de espera de Traumatología es, junto con la de Radiología, de las más elevadas del Área de Salud, pero hay que asumir que en este caso algo no ha funcionado bien», indicaron.

Precisamente por este motivo el plan de choque contra las listas de espera de la conselleria de Salud se ha centrado especialmente en los pacientes de estos servicios, explicaron. «Se han derivado más de 2.058 consultas externas a la Policlínica», explicó un portavoz de la gerencia, que recordó que además de este acuerdo con el centro privado de Ibiza existe también un convenio con el hospital San Juan de Dios de Mallorca para atender a pacientes de Traumatología. Sus especialistas se desplazan a Can Misses para realizar consultas y operan en Mallorca, a donde se trasladan los usuarios.

La dirección de Can Misses hizo hincapié en cómo durante el último año se ha reducido la demora media para una primera cita con un especialista de Traumatología: «En agosto de 2021 los usuarios esperaban una media de 424 días, cifra que en agosto de este año era de 77 días». No hay datos, sin embargo, del tiempo que pueden esperar los pacientes para una segunda cita o consultas sucesivas.