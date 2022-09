El islote de es Vedrà es una de las imágenes más icónicas de Ibiza relacionadas con el misticismo. De hecho, en el listado de las 15 atracciones de Ibiza del portal de viajeros TripAdvisor, el peñón aparece en el primer puesto. Pero, ¿qué opinan los turistas de esta gran roca que muchos acuden a ver al atardecer desde el mirador de Cala d'Hort? Solo hace falta echar un vistazo a las reseñas de viajeros en TripAdvisor para ver que hay opiniones de todo tipo, aunque prevalece la idea de magia y misticismo.

"Masificación al máximo nivel de italianos, gente tirando cigarros al suelo, latas y basura. De lo que fue un lugar maravilloso ha pasado de ser un mercadillo", afirma un viajero.

"El lugar es espectacular, es uno de los sitios más magnéticos de la tierra, con unas vistas impresionantes", añade otro.

"Si queréis algo tranquilo y romántico no es el sitio, aquello es una romería con un botellón en toda regla. A no ser que lleguéis con mucho tiempo y no tengáis prisa en salir yo no metería el coche en el parking del mirador, porque se montan unos pollos importantes. Eso sí, las vistas con el pedrusco enfrente y el sol metiéndose son imponentes", es otro de los comentarios dejados en TripAdvisor. Pero la lista es mu larga. A continuación, algunos de las reseñas más destacadas:

"Magia y belleza en estado puro. He ido a es Vedrà en dos ocasiones, en una viví la puesta de sol, lo recomiendo no se puede explicar".

"Se dice que es uno de los puntos magnéticos más importantes del planeta. El sitio es muy bonito y merece ser visto como tantos otros del planeta".

"Vistas maravillosas, puesta de sol mágica.... el único pero, el camino que hay que hacer para llegar.... nos perdimos varias veces a la ida y a la vuelta, no está señalizado y hay un montón de caminitos. Mejor irse antes de las 21.30 si no te pilla la oscuridad y si te pierdes a la vuelta no se ve nada... un poco peligroso".

"Magia. No hay forma de describirlo, solo debes llegar (como consejo con tiempo) sentarte y relajarte viendo el sol caer sobre el mar".

"La magia que pudo tener el lugar debió desaparecer hace tiempo, cuando cientos de turistas se agolpan para ver la puesta de sol, con frecuencia haciendo botellón".

"Exótico peñón sobre el mar al oeste de la isla que surge como una escultura en el mar. No tiene habitabilidad ni más uso que el paisajístico que se enfatiza sobremanera en cada puesta de sol, que se contempla desde el mirador de tierra en la isla."

"Sin duda alguna, el mejor sitio de Ibiza para ver atardecer. Eso sí, se llena pronto y es casi imposible sacarse una foto. Pero mola. Venden cervezas en el parking".

"Al atardecer se llena de gente que toca los tambores mirando la puesta de sol... no sé...demasiado paripé."

"Perfecto para una foto y una buena pose".

"Mágico es el adjetivo para ese sitio y la puesta de sol más bella que puede verse en la isla. A pesar de que nos la habían celebrado mucho no decepcionó en absoluto. "

"Seguramente sea lo mejor de la isla. Visita obligada. Impone verla desde la costa pero aún más desde el mar. Isla mágica, preciosa".

"Las vistas desde este mirador son impresionantes, no se que tiene es Vedrà que trasmite paz. Recomiendo ir sí o sí porque si por fotos es precioso en persona más aún".

"No puedes ir a Ibiza y no ver la puesta de sol en es Vedrà."

"Es Vedrà es energía pura. Solo tienes que ir a verla para sentirla... ¡es un punto mágico de la isla!".

"No fue este verano (2019), pero hace más de 20, que pisé la cima, apenas vi dos huidizas cabras, y las lagartijas color azul verde fuego, curiosas y desconocedoras del simio que soy, se atrevían a subir por mi mano, brazo, piernas curioseando, amigables… A parte de aburridos y absurdos políticos que dan bombo y platillo a este santuario , el islote nos recuerda el valor de la soledad y que ésta nunca es absoluta. Alrededor del islote, al que sólo puedes llegar nadando o que alguien te acerque para volver horas después, es una belleza geológica, vegetación que resiste climas extremos, poca fauna e incluso tan endémica que parece imposible. Un ejemplo más de que la naturaleza prefiere nuestra ausencia. Aunque desde lejos nada nos parece tan bello".

"Viendo fotos no te haces a la idea de la impresión que causa ese peñón a corta distancia, sintiendo la energía que desprende comparable en mi opinión a la de la montaña de Montserrat".

"Sitio magnifico al que recomiendo todo el mundo ir si quiere ver seguramente lo más bonito que tiene la isla."

"El mejor sitio de la isla para relajarse y meditar".

"Es una atracción turística por la cantidad de gente que va. Las puestas de sol, 'top'. Lugar mágico hasta el 1 de mayo, donde aparecen todos los retrasados mentales que aplauden cuando se esconde el sol y se carga la magia de la paz."

"El sello natural representativo de la isla de Ibiza, se merece estar en el top 7 de maravillas naturales del mundo".

"Si crees en las energías sobrenaturales este es tu sitio, lleno de magnetismo."

"Uno de los cinco puntos magnéticos del mundo".

"Dicen que es el punto donde se concentra mas energía de toda Europa."

"No es un islote cualquiera. Es un monumento en medio del mar".

"El Edén".