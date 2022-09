Rita Planells Ferrer, concejala del PSOE en Santa Eulària, ha abandonado el Ayuntamiento y el partido, según ha confirmado esta mañana el portavoz del grupo municipal socialista en Santa Eulària Vicent Torres Benet. "Presentó su renuncia hace unas tres semanas por cuestiones personales", ha asegurado Torres, que ha negado que su marcha se deba a ningún desacuerdo con el partido. "Ha tomado esta decisión por su situación laboral", ha añadido el portavoz sobre Planells, que se dedica a la docencia. Benet insiste en que la dimisión de Planells no está motivada por desavenencias a pesar de que otras fuentes aseguran que éste sí es el verdadero motivo.

Este diario ha intentado ponerse en contacto con Planells, que no ha atendido a las peticiones. A través de una tercera persona, la hasta ahora concejala, que vivió ayer su último pleno en el Ayuntamiento, ha señalado que está "muy afectada" y que prefiere no hacer declaraciones. Esta misma mañana, al espacio de Planells en la web del Ayuntamiento de Santa Eulària había desaparecido. Aún se puede leer parte de su currículum al hacer la búsqueda —"vocacionalmente docente y educadora, ha dedicado su vida laboral a la enseñanza de las Ciencias Naturales..."— pero, al clicar, la página no se encuentra.

Planells entró a formar parte de la oposición en el Ayuntamiento en plena pandemia, a principios de 2020, recuerda Vicent Torres, después de la dimisión, a pocos días de la celebración del congreso de la Federación Socialista de Eivissa (FSE) de José Luis Pardo y Mari Quintero. Precisamente Planells también ha dimitido como miembro del comité insular de la FSE, donde formaba parte de la agrupación de Vila, a donde pasó después de un tiempo en la de Santa Eulària, explica el portavoz.

Su cargo en la oposición de Santa Eulària lo ocupará, en teoría, "el siguiente" en la lista, Juan Antonio Roig, funcionario, a quien aún no se lo han podido comunicar porque se encuentra fuera de la isla.