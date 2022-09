El president del Consell Insular d'Eivissa, Vicent Marí, i els presidents de la Cooperativa Agrícola de Santa Eulària, José Colomar, i el de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni, Juan Tur, han signat dos convenis per un import de 200.000 euros cadascun per tal de donar suport econòmic al sector primari d’Eivissa.

El president Marí ha explicat que aquesta ajuda és fonamental per al sector primari de la nostra illa “en un moment d’incertesa com l’actual provocada per la pujada de preus i la guerra d’Ucraïna”, amb un constant increment dels costs dels materials d’entrada com són l’electricitat, el gasoil agrícola, els adobs, i els fertilitzants, així com del transport. “El nostre objectiu és evitar el cessament de l’activitat d’un gran nombre d’explotacions agràries d’Eivissa i recolzar una activitat fonamental per al manteniment del nostre camp i del nostre patrimoni cultural, així com fomentar el seu valor com un actiu turístic més de la gran oferta que té la nostra illa”, ha explicat Marí.

Així ambdues cooperatives destinaran l’import de la subvenció a compensar l’increment del sobrecost de les explotacions agràries en l’adquisició d’adobs i fertilitzants, amb un màxim de 5.000 euros per explotació agrària.