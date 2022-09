Bosó ejerce de Feijóo y pide al alcalde de Ibiza que baje los impuestos

José Vicent Marí Bosó, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ibiza, tiene bastante menos poder de persuasión que la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, que han logrado en las últimas semanas que varias comunidades autónomas dieran un giro copernicano a su fiscalidad. Marí lleva años pidiendo al alcalde, Rafa Ruiz, que baje los impuestos y describiendo como «asfixia» la presión fiscal que estos padecen. Ayer lo volvió a pedir y a usar esa palabra, con el mismo resultado de siempre.

La edil de Hacienda, Estefanía Torres, dio a conocer las cuentas generales del municipio en 2021, de las que subrayó la ejecución del 70% del presupuesto. La lectura es muy distinta cuando la hace Bosó, que calcula que no se pasó de una ejecución del 22%. Según Torres, a Bosó le sale ese porcentaje porque no tiene en cuenta que muchos de los proyectos son plurianuales. Pero más que la capacidad de gastarse el dinero, lo que al portavoz popular le duele es que Vila volviera a tener superávit: «Ibiza ingresó 17 millones más de los que supo gastar. Y eso no ha pasado una sola vez: en 2018 fueron 13 millones; en 2019, 13 millones más; en 2020, en pandemia, cinco millones».

No entiende Bosó que Vila rellene su ya de por sí rebosante cuenta corriente («tiene 40 millones metidos en el banco») mientras «ahoga a impuestos» a los vecinos: «¿No debería aliviar la excesiva carga fiscal que les impone? Hoy [la ministra María Jesús] Montero hará bajas selectivas. Hágalas usted a los vecinos de la ciudad», exigió, a la vez que volvió a recordar lo de la «asfixia fiscal». Torres volvió a esgrimir el argumento que los socialistas usan cuando hablan de este tema (aunque algunos, como Ximo Puig, luego rectifiquen): «Utilizan los impuestos de manera electoralista. […] Esa es una manera irresponsable de hacer política. Con los impuestos se paga el estado de bienestar».

«Despilfarrar»

El concejal del PP Ignacio García cree que el equipo de gobierno se lía con las cuentas y también con los proyectos, como expuso en la moción de control sobre los fondos Next Generation. Tienen «un batiburrillo, van un poco perdidos con estos fondos», afirma. Sin embargo, el edil de Promoción Económica, Aitor Morrás, dio la sensación contraria. Detalló que Vila ha presentado un total de 15 proyectos, de los que siete han sido aprobados definitivamente, con una inversión para la ciudad de 10 millones de euros. Además están pendientes de recibir la respuesta a otros cuatro proyectos valorados en 4,3 millones. Eso sí, cuatro han sido denegados hasta ahora, «como uno para la calle Pere Francès, no concedido porque se agotó el fondo estatal».

García acusó además al equipo de gobierno de «despilfarrar el dinero» y volvió a pedir la destitución de Vicent Torres, Benet, al frente de la dirección municipal de proyectos: «No sabemos aún a qué se dedica». «Critican —respondió Morrás— una inversión de 70.000 euros [40.000 en Benet y el resto en dos empresas consultoras] para obtener una inversión en la ciudad de 18 millones, más otros cuatro millones que están pendientes». Curiosamente, para Ciudadanos «la estructura prevista es insuficiente» para ejecutar el volumen de inversiones que está por llegar. Su portavoz, José Luis Rodríguez Poblador, expresó, en ese sentido, su temor a que no sean ejecutados y regañó al alcalde por no haber llegado «a acuerdos con otros partidos sobre esos proyectos para que se sigan ejecutando en el siguiente mandato», en el caso de que no sigan gobernando PSOE y Unidas Podemos. «Uno [el PP] dice que despilfarramos y otro, Cs, que la estructura es insuficiente. A ver si se ponen de acuerdo, que luego gobiernan de esa manera en el Consell», zanjó Morrás.

Tanque de tormentas: «Bajo mínimos»

El concejal de Medio Ambiente admite que «según qué lluvias, no aguanta». El responsable de Medio Ambiente, Jordi Salewski, admitió en el pleno que el tanque de tormentas del puerto de Ibiza «funciona bajo mínimos» y que «según qué lluvias, no aguanta». El 29 de julio un trabajador resultó herido de gravedad tras la explosión en esa instalación: «Aún sigue sin solucionarse lo que allí ocurre». «¿Usted sabe lo que me acaba de decir?», le respondió José Luis Rodríguez Poblador. «Está bajo mínimos y no pasa nada», criticó el portavoz de Cs: «Vayamos a Madrid a ver qué ocurre. Pero qué tomadura de pelo es esta. Explota en julio un motor, estamos casi en octubre y sigue bajo mínimos. Eso es muy grave».

Por otra parte, Jacobo Varela, del PP, propuso en una moción subvencionar con 1,5 millones de euros a los comerciantes para paliar los gastos derivados de las medidas de ahorro energético impuestas por el Estado. La concejala de Comercio, Dessiré Ruiz Mostazo, criticó a Varela que no hubiera consultado previamente con la Pimeef y dijo que esa cuantía no tenía «ni pies ni cabeza». «¿Cómo han llegado a esa cantidad, a ojo de buen cubero?». Dessiré Ruiz Mostazo aseguró que no pondrá «pegas» a una línea de subvención «más adelante», pero cuando se ajuste la cuantía: «Piensan que el dinero cae de los árboles». «Hemos hecho los cálculos: hay unos 1.875 comercios, de manera que les tocaría a 800 euros cada uno», respondió Varela. Y si sobra dinero, «se traslada a otra cosa», dijeron (con diferentes palabras pero igual sentido) tanto él como Roberto Algaba, de Cs. La propuesta fue rechazada, pero el alcalde dejó abierta la puerta a posibles negociaciones.