El Satse denuncia que Ibiza sufre la falta de enfermeras más grave de Balears

Más del 83% de las enfermeras del Área de Salud de Ibiza y Formentera han firmado la propuesta del Sindicato de Enfermería (Satse) que exige al Servei Balear de Salut un complemento de fidelización para estas profesionales. En total, el sindicato ha entregado 800 firmas de enfermeras y fisioterapeutas de Ibiza y Menorca, las dos islas para las que la agrupación hace la petición. «En Ibiza hay unas 600 enfermeras y han firmado la petición 500», comenta Verónica León, delegada del sindicato en las Pitiusas, que acudió con su compañera Nerea Carreras a entregar las firmas de Ibiza al Ib-Salut. Las otras 300 firmas corresponden a trabajadores del Área de Salud de Menorca, cuyos delegados también acudieron a Mallorca para entregar el documento.

«El elevado coste de la vivienda y del nivel de vida en la isla hacen no sólo que las personas que vienen se acaben marchando sino que, además, que sea cada vez más difícil atraer profesionales», comenta León, que destaca que estos son los principales motivos por los que falta personal de enfermería en la isla. «Tanto en Atención Primaria como en hospitalaria», apunta la delegada sindical, que señala que la petición se hace tanto para Ibiza como para Menorca porque si bien aquí se trata de un problema «histórico» está comenzando a darse también en la isla más al norte de Balears. La situación de la isla es, insiste «la más complicada» de toda la Comunitat. León señala que este verano la falta de enfermeras «ha obligado, incluso, a cerrar consultas porque la enfermera estaba de vacaciones». León denuncia la sobrecarga que esto supone para las compañeras, ya que son ellas las que tienen que atender a los pacientes: «Si hay pacientes citados no se les deja de atender y si hay que ir a un domicilio, lo mismo».

«Hay que hacer algo para mejorar la falta de profesionales. Se ha hecho alguna cosa, pero no es suficiente y hay que pensar en otro tipo de medidas para que, al menos, la gente se lo piense más antes de tomar la decisión de marcharse», continúa. León recalca que contar con este complemento de fidelización permitiría «ofrecer algo diferente» a quienes se planteen venir a trabajar a la isla. Algo que, de alguna forma, compense económicamente la diferencia respecto a las ofertas en otras zonas en las que no sufren estos problemas.

«Vemos predisposición en la conselleria a negociar», asegura la delegada sindical del Satse en Ibiza y Formentera, que confía en que se pueda conseguir algún acuerdo en la mesa sectorial. Eso sí, es consciente de que la negociación no será cuestión de un día. De momento, hasta agotar la vía de la negociación, desde el sindicato no se plantean ninguna movilización. Están convencidos de que llegarán a un acuerdo con la conselleria y el Servei balear de Salut, conscientes de las cada vez mayores dificultades para contratar personal de enfermería.

«Satse lleva años alertando y denunciando la escasez de enfermeras en Balears, particularmente en Ibiza y en Menorca», indica en un comunicado remitido tras la entrega de las firmas. Un documento en el que también califica de «imperiosa necesidad» cubrir todas las vacantes de las plantillas. De la misma manera, recuerdan que el complemento que solicitan para enfermeras y fisioterapeutas «está implantado ya para las categorías médicas desde 2008», por lo que es lógico solicitarlo ahora para estos profesionales.

«Durante los dos últimos años, en cada oleada pandémica la situación en los hospitales y en Atención Primaria ha empeorado progresivamente por la falta de enfermeras, no sólo para sustituciones o eventualidad sino para incluso dotar la plantilla autorizada», insisten desde el sindicato, que asegura que en algunos momentos la situación en Ibiza ha sido «agónica y desesperada». En este sentido, recordaron que fue necesario, incluso, que se desplazaran enfermeras de otras islas. El sindicato acusa al Servei de hacer una «gestión inadecuada» de los recursos, «precariedad de la contratación» y «falta de transparencia e ideas».

León reconoce que en los últimos años Salud ha convocado oposiciones con el objetivo de fidelizar al personal de enfermería, pero asegura que esto no es suficiente. «Mucha gente saca la plaza aquí, pero luego pide el traslado. Que alguien consiga una plaza fija en Ibiza no garantiza que se quede», insiste la delegada del Satse, que no cifra la cuantía que solicita a Salud.