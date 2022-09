Más de medio centenar de obras públicas no se han puesto en marcha durante este año al no querer ejecutarlas ninguna constructora debido a que el presupuesto con el que salían a licitación no cubría los costes, según se ha denunciado desde la patronal del sector. Esta situación, según se subraya, no tiene precedentes y deja a las empresas del sector en una situación de enorme vulnerabilidad. La mayor parte de estos proyectos corresponden a actuaciones de ayuntamientos.

