El cantante Ed Sheeran sorprendió ayer a quienes disfrutaban de la fiesta en un club de Sant Antoni. Con el micrófono en una mano y una copa de vino blanco en la otra, el compositor británico subió a la tarima para ofrecer un concierto improvisado a los cientos de personas que se encontraban en el lugar, que no dudaron en sacar rápidamente sus teléfonos móviles para inmortalizar el momento.

El músico interpretó algunos de sus temas, como el famoso 'Shape of you', pero también aprovechó la ocasión para hacer un repaso a la música de la década de los 90 con canciones como 'I want it that way' de Backstreet Boys o 'Hit me baby one more time' de Britney Spears. También retrocedió unos años más en el tiempo y brindó a su entregado público su versión de 'Sweet Caroline' de Neil Diamond.

Los cientos de personas que se arremolinaron en torno a Ed Sheeran cantando y bailando hicieron que Ed Sheeran decidiera bajar del escenario improvisado a encontrarse con su público, lo que hizo que el personal de seguridad del local tuviera que entregarse a fondo para garantizar la seguridad del cantante, tal y como puede apreciarse en alguno de los vídeos que han podido verse por las redes sociales.