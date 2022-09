Un otoño para la repostería con algarroba de Ibiza

El vicepresidente de Pimeef Restauració, Miquel Tur, es plenamente consciente de que sus abuelos se quedarían más que sorprendidos al conocer el postre que ofrecerá este otoño en el restaurante Zebra de Sant Antoni: una panna cotta con harina de algarroba diluida en la nata. Una vez que quede gelificada, se rematará con virutas de chocolate elaborado con el mismo fruto.

«Nuestros abuelos veían las algarrobas como algo que solo se comerían en caso de necesidad, pero hoy en día les estamos sacando unas aplicaciones culinarias impensables años atrás», confesó Tur. Al igual que el Zebra, los otros 13 restaurantes participantes en las jornadas gastronómicas Ibiza Sabor de Otoño ofrecerán platos centrados en los productos de temporada de la tierra, que este año, además de la algarroba, tendrán como protagonistas al salmonete, el cerdo y la sobrada.

Este ciclo, organizado por Pimeef en colaboración con el Consell y presentado ayer en el Mercat Nou, se desarrollará del 4 de octubre al 4 de noviembre con menús especiales a 25 euros, sin bebida y con degustación de aceite de Ibiza. El resto de participantes en la villa de Portmany son el Hostal Marí, Grill Sant Antoni y Es Rebost de Can Prats. En Vila se han sumado Ca n’Alfredo, Re. Art, Tierra de Ibiza, Sa Nova Plaça y El Club (by Sa Nova Plaça) en Vila; en Sant Josep estarán Cana Sofía y Taste of Salia y, en Sant Joan, Ses Arcades y Can Gat, mientras que Can Caus representará a Santa Eulària.

Actividades paralelas

Además de degustar las especialidades de los restaurantes, las jornadas Ibiza Sabors de Otoño se completan con una programación paralela de actividades, los gastroeventos. La primera cita tendrá lugar el 8 de octubre en la bodega Ibizkus con una degustación de vinos. La semana siguiente, el día 15, Ca n’Aniseta ofrecerá una visita guiada a su nave en Can Bufí para mostrar la elaboración de las hierbas ibicencas.

El 22 de octubre, el centro de divulgación de la apicultura en es Rafal Trobat acogerá una jornada para explicar su proyecto de recuperación del ecotipo de la abeja ibicenca. El aceite de la isla y el pan de xeixa serán los protagonistas de la cata que se ofrecerá en el restaurante Es Ventall, con el chef José Miguel Bonet y productores locales como maestros de ceremonia.

El 30 de octubre, se ofrecerá una sesión práctica de elaboración de ossos amb col en la plaza de Sant Jordi y, el 5 de noviembre, se cerrarán las jornadas con un taller de elaboración de sobrasada en la carnicería Carns&Coop del Mercat Nou. Todos los interesados en participar en estos jornadas deberán inscribirse a través del correo restauracio@pimeeef.com y podrán informarse de los horarios y los menús en la web de Ibiza Sabors.