«No se puede ser constitucionalista español e ignorar el principio de contribuir según la riqueza»

«Si se empezara de cero con el sistema fiscal en España, podría afirmarse que gravar el patrimonio no es la mejor opción posible porque es una imposición reiterada sobre el ahorro y como tal lo penaliza», sostiene el economista Guillem López Casasnovas. «Pero los sistemas fiscales nunca parten de cero. Partimos de una insuficiencia manifiesta de recursos públicos. Gastamos lo que no ingresamos. Hemos decidido que no queremos hacer tributar demasiado a las rentas del capital y aceptamos todos una dualidad fiscal bastante regresiva con rentas del trabajo que pagan más que las del capital. De manera que si no queremos gravar el capital cuando fluye, sus rentas, parece lógico que gravemos su acumulación, el stock, la riqueza, el patrimonio. Unos dirán que muchos países no tienen este impuesto. Es cierto, pero tienen otros que seguramente gustarían menos a los abolicionistas del impuesto de patrimonio. Por ejemplo, ¿queremos gravar más los bienes inmuebles como hacen los franceses? ¿Queremos más tasas por los servicios públicos como hacen los anglosajones? ¿Nos gustaría más progresividad en la renta como los nórdicos?», se pregunta el economista menorquín. «No querer pagar impuestos no deja de ser una irresponsabilidad en democracia para aquellos que aspiran a un mejor estado de bienestar», sentencia.

