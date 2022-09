Original, original, no es que sea, ni innovador tampoco. Pero no deja de ser llamativo el anuncio del alquiler de un barco varado en tierra como vivienda en Ibiza, publicado en un grupo de compra y venta entre particulares de Facebook. Ya Chanquete, personaje interpretado por el actor Antonio Ferrandis, vivía en Nerja en 'La Dorada', en la exitosa serie 'Verano azul', de la que los especuladores quisieron echarle mientras el resto del reparto entonaba la consigna de "Del barco de Chanquete, no nos moverán".

