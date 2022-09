Los sindicatos critican que se «olvidaran» de las Pitiusas en el aniversario del 061

Los sindicatos USAE, CGT y CCOO, integrantes del Comité de pitiuso de la Gestión Sanitaria y Asistencial de Balears (Gsaib), empresa publica encargada de la dotación de Técnicos en Emergencias Sanitarias y logística del SAMU 061, critican que en el acto celebrado en Palma el jueves con motivo del 30 aniversario del 061 «se olvidaran» de Ibiza, Formentera y Menorca al «no invitar» a nadie de esas islas: «Finalmente, sólo recibieron una invitación los miembros de los comités de empresa de Mallorca, cuando se trasladó el malestar por ser nuevamente los grandes olvidados, imaginamos que intentando tapar nuestras bocas».

Cargada de ironía, los tres sindicatos remitieron una nota en la que indican que les gustaría «felicitar a la Gerencia del SAMU 061 de Mallorca, porque han dejado bien claro en estos 30 años que el resto de islas no son merecedoras de las mismas condiciones» al «no invitar a nadie» de las Pitiusas ni de Menorca. «No queremos invitación ninguna, queremos respeto e igualdad de condiciones laborales con Mallorca», señalan los sindicalistas, que incluyen un listado de agravios comparativos: «Para empezar, en Ibiza y Formentera no disponemos ni tan siquiera de una simple nave donde poder guardar los vehículos y poder realizar las tareas de mantenimiento, revisión o limpieza al resguardo de las inclemencias meteorológicas. En Palma desconocemos la cantidad de naves que tienen, pero sabemos que son varias; en Menorca disponen de dos naves, pese a que cuentan con menos personal y menos vehículos. En las Pitiusas no tenemos absolutamente nada de nada y sufrimos un total abandono por parte de la administración pública».

En ese sentido, denuncian que tienen «los vehículos tirados en los aparcamientos del hospital». Como «excusa», les dicen que «es caro alquilar una nave en Ibiza», a lo que recuerdan los siguiente: «Es igual de caro que las viviendas que pagamos los trabajadores y no tienen consideración ninguna por ello. Entendemos que es una falta de respeto hacia el colectivo el poner esa excusa y que a día de hoy les importa poco o nada los altos precios de alquiler que los trabajadores tenemos que desembolsar de nuestros salarios, que son iguales a los de Palma, pero con desigualdad de condiciones laborales».