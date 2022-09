Hace un par de años la Unión Deportiva Ibiza logró algo histórico, alcanzar el futbol profesional ascendiendo a Segunda División tras completar una gran campaña en Segunda "B" y por si eso fuera poco, el equipo que preside Amadeo Salvo, logró la permanencia y asentó las bases de un proyecto llamado a no dejar de crecer.

No obstante, este inicio de temporada está siendo algo convulso y no precisamente en lo deportivo, el equipo viene de ganar, de sumar tres puntos en un campo complicadísimo, sino porque el estadio, Can Misses, empieza dejar entre ver que cada vez le cuesta más albergar todo lo que conlleva el fútbol profesional.

Las instalaciones son algo precarias y pese a que nada tiene que ver el estadio que tenemos ahora, con césped natural, carteles luminosos, gradas supletorias y hasta un color nuevo, que ha generado algo de debate, no es del todo confortable. Y sobre ello hablamos hoy con Leire Rodríguez, periodista de Diario de Ibiza.