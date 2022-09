El viceconsejero de la Presidencia en el Gobierno de Canarias, Antonio Olivera, es economista. Nos atiende desde “las otras islas” con motivo del evento que Diario de Mallorca y Diario de Ibiza organizan en Palma, conjuntamente con la sociedad pública canaria Proexca. Esta empresa, dependiente del Gobierno de Canarias, tiene como principal fin la promoción del destino Islas Canarias para atraer inversión al archipiélago atlántico.

Para ello, se ha creado una campaña de comunicación y la organización de una serie de conferencias y encuentros con empresarios y profesionales de distintas áreas de España, como Cataluña, Galicia, Valencia, Barcelona, Madrid y, ahora, Baleares, bajo el título de Ventajas de Canarias como destino de inversión.

En el caso de Palma, la jornada cuenta con la presencia de destacados empresarios y profesionales de Baleares y de asociaciones como CAEB, Cambra de Comerç, Asima, Turistec, GsBIT, etcétera. Habrá una ponencia del economista José Carlos Díez y aperturas de la directora de Diario de Mallorca, Marisa Goñi, y la gerente de Proexca, Dácil Domínguez.

Para entrar en cuestión, ¿cuál es la situación actual de Canarias dentro del panorama nacional? Enumere los aspectos más positivos y las cosas a mejorar.

La covid y sus consecuencias afectaron duramente a la columna vertebral de nuestra economía, que es el turismo, como en Baleares. Gracias a medidas como los RETE, créditos ICOR y sobre todo las ayudas extraordinarias a empresas, meses y autónomos, tanto estatales como de nuestra comunidad, contuvimos el tsunami. Por eso ahora, gracias a ese soporte, estamos creciendo en empleo, con cifras históricas y una fortaleza que alberga oportunidades muy interesantes. El confinamiento puso en valor algunas ventajas de Canarias, por ejemplo, la de destino apetecible para los teletrabajadores de toda Europa y el mundo, un complemento muy interesante al turismo tradicional. Además, al amparo de los fondos Nexo Generativo, han brotado oportunidades muy potentes.

Canarias se promociona en Palma y entre otras ciudades españolas como uno de los mejores destinos para hacer negocio en España y Europa. Explíquenos cuál es el “secreto mejor guardado”, como reza la publicidad. ¿Qué ventajas encontrarán los empresarios de Baleares en Canarias?

Canarias dispone de dos elementos muy atractivos para la inversión. Primero, el clima (turística mente estamos abiertos todo el año), la alta calidad de vida (muy bien conectada por mar y aire, entorno europeo, alta seguridad jurídica, sanidad de primer nivel, una gran oferta educativa...). En invierno es un destino imbatible y las suaves temperaturas del verano también nos convierten en un destino muy atractivo. El secreto que revelamos en este momento son nuestros atractivos incentivos fiscales, ventajas vinculadas a nuestra condición de región europea ultra periférica, legales, transparentes, validadas. No somos un paraíso fiscal, pero sí tenemos una fiscalizad muy atractiva, con un tipo del 4% en el Impuesto de Sociedades, con la Reserva para Inversiones en Canarias (que permite acumular hasta un 90% de los beneficios fiscales para material izarlos en inversiones en ejercicios posteriores) o con la deducción para inversiones en Canarias, que, por ejemplo, potencia la industria audiovisual y el I+D+I. Combinamos una alta calidad de vida con una fiscalizad incomparable en el resto del mundo.

Han creado la marca Canary Islands Hub para promocionar el asentamiento de empresas en las islas. ¿Qué sectores son los que más les interesan? Además de empresas españolas, ¿a qué otros países se dirigen?

Las más interesantes para inversores están vinculadas al turismo, al ámbito audiovisual (producciones, estudios de animación, etcétera), la economía azul (astilleros, eólica off shore), aeroespacial (industria aérea, drones, naves no tripuladas, astrofísica) y energías renovables, con inmejorables condiciones para el desarrollo de fotovoltaica, eólica, geotermia e hidrógeno verde… Transversal a todo eso es la innovación, la informática y el trabajo remoto. La distancia ya no es un inconveniente.

Para los peninsulares, Canarias es, ante todo, un destino turístico muy parecido, en este caso, a Baleares. ¿Cuesta romper esa imagen o esa es la base sobre la que se asienta la atracción de inversiones de otros sectores?

Somos el destino líder en Europa en número de pernoctaciones (100 millones por año). Esa fortaleza turística nos abre la puerta a oportunidades de inversión en otros ámbitos. La calidad de vida en el entorno se ha convertido en un valor muy apreciado por los profesionales. Nuestro liderazgo como destino turístico nos abre la puerta a ser considerados un lugar perfecto para hacer y establecer negocios y proyectos de vida.

Grandes empresas mallorquinas e ibicencas del sector hotelero están instaladas en Canarias desde hace decenios. ¿Cómo ven esa invasión de las islas del Mediterráneo en el turismo?

La empresa balear lleva años instalada en Canarias, aportando de forma decisiva riqueza y progreso en nuestra tierra de forma muy seria y comprometida. Han sido catalizadores y, desde hace muchísimos años, con una gran visión, descubrieron la potencialidad de las ocho islas para hacer negocio. Ahora se abren nuevas opciones vinculadas a la tecnología, el conocimiento, el mar... en las que podemos seguir colaborando.

Las empresas necesitan talento y recursos humanos para expandirse. ¿Canarias cuenta con esos recursos?

Ninguna economía puede sustentarse sin una apuesta decidida y gestión adecuada de los recursos humanos. Canarias ha hecho un esfuerzo importante en reducir el fracaso escolar, apostamos por la formación dual, la educación temprana de 0-3 años y hemos definido potentes políticas activas de empleo, situando a la comunidad autónoma entre aquellas con los mejores resultados del país. Hay buenos incentivos fiscales y formación customizada a las necesidades de las empresas que se instalan en las islas.

Baleares sufre cierta masificación y una escalada de precios en general y de la vivienda en particular, lo que nos hace cada vez menos interesantes para profesionales como los nómadas digitales. ¿Tienen ya esos problemas ustedes?

Nuestro esfuerzo en los últimos años está orientado a la máxima calidad, antes que a la cantidad. No se trata de aumentar en plaza hoteleras, sino de concentrarnos en mejorar lo existente y apostar por proyectos que aporten valor al destino, respetuosos con el entorno, con ideas innovadoras en materia de sostenibilidad. Menos turistas y más ingresos por persona y día.

Su clima, benigno durante los 12 meses del año, es una de las grandes ventajas, pero el calentamiento global y los problemas de sostenibilidad pueden ser un lastre. ¿Qué está haciendo el Gobierno de Canarias para minimizarlos?

Ya antes de la covid éramos muy conscientes de que la variable medioambiental cada vez pesaba más en la decisión de un turista a la hora de viajar a un destino determinado. Aunque la industria está haciendo un esfuerzo encomiable por reducir emisiones de carbono, con biocombustibles y otras fórmulas, la aviación seguirá dejando por unos años huella de CO2. Pero la única manera de llegar a Canarias en pocas horas es por avión. No lo podemos evitar. Lo que hemos hecho es desarrollar políticas de sostenibilidad en el destino, de tal manera que la posible huella de carbono que se pueda generar por volar a Canarias se compense en el destino. Tenemos un sector muy concienciado, que se ha alineado desde hace años de forma seria, responsable y ejemplar en energías renovables, en el ciclo del agua, la movilidad sostenible, que apuesta por la producción de cercanía o kilómetro cero y que fomenta la economía circular para reducir al máximo la huella de carbono. Y ese valor ya es conocido y muy altamente reconocido por los turoperadores de toda Europa. Estamos muy cerca de convertir a Canarias en un destino libre de CO2.

¿La cercanía de Canarias a África es una puerta para las empresas que se instalen en las islas? ¿Cómo es la relación del Gobierno de Canarias con el continente africano?

Nuestra apuesta es decidida por consolidar a Canarias como una plataforma de conexión entre Europa, África y América. Disponemos de varios ejemplos de empresas muy potentes instaladas en Canarias como base para sus operaciones en África. Nuestros puertos y aeropuertos son de primer nivel, reconocidos internacionalmente, y a eso añadimos un entorno seguro y adecuado para trabajadores y sus familias. Y, al revés, ya tenemos casos de empresas africanas que instalan en Canarias su base de operaciones hacia Europa.