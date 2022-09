Guillem Amer: «El cuidado de cualquier enfermedad es vital para prevenir el alzhéimer»

Con motivo de la celebración ayer del Día Mundial contra el Alzhéimer, este experto en esta enfermedad neurodegenerativa aconseja hacer una evaluación médica cuando comiencen los pequeños despistes y no atribuirlos al paso de los años

¿Cuántas personas se estima que padecerían alzhéimer en Balears en estos momentos?

No tenemos cifras precisas en las islas, pero se estima que en todo el país habrá 1,5 millones de personas con alzhéimer y 55 millones en todo el mundo.

¿Y no manejan ninguna cifra de los afectados por este mal en las islas?

Se calcula que lo padecen entre el 5% y el 10% de la población general.

Estos porcentajes, con la población actual, nos sitúan con una cifra de enfermos de entre 60.000 y 120.000 personas solo en Balears...

Yo diría que unos 60.000 porque la prevalencia de la enfermedad es mayor a partir de los 65 años.

Proyecciones de la Sociedad Española de Neurología (SEN) hablan de 2 millones de enfermos en España en el año 2050...

Y a nivel mundial se estima que en esa fecha se doblará la cifra actual de personas con alzhéimer. El crecimiento será además más rápido en los países subdesarrollados que en los países más desarrollados.

¿Está infradiagnosticada esta enfermedad al asociarse el deterioro cognitivo a una cosa «normal» conforme se van cumpliendo años?

Efectivamente, sigue estando infradiagnosticada a pesar de todas las campañas de divulgación que se están haciendo. Y como ahora podemos diagnosticar la enfermedad de una manera más precoz a como se hacía hace 20 años, hay una cierta resistencia a darle importancia por parte de las personas en general. «Bueno, como es poca cosa no vamos a ir al médico», piensan. Son pequeños despistes que se atribuyen a la edad y cuando se les dice que esos despistes no son normales a su edad, no le dan la debida importancia a la advertencia porque esos despistes no les afectan de manera importante en su día a día. Pero sí hay que darles importancia y conviene hacer una evaluación médica cuando surgen.

¿Ante qué síntomas he de preocuparme y a partir de qué edad?

Lo más habitual en la enfermedad de alzhéimer son los olvidos de hechos recientes o de comentarios. Pero también, sobre todo en personas más jóvenes, de menos de 75 años, se manifiesta con problemas para encontrar la palabra, se pierde algo de destreza manual y hay una mayor dificultad para organizar actividades en parte complejas para las que antes no tenían ningún problema como por ejemplo organizar una comida con más comensales de los habituales. Se trata de los cambios que permiten percibir que esa persona ya no es la misma que hace cinco o diez años.

¿Se manifiesta de alguna otra forma aparte de con este deterioro mental?

Sí, aunque es menos frecuente, la enfermedad de alzhéimer puede debutar con cambios de conducta llamativos. Y a veces puede manifestarse con síntomas afectivos o disminución del interés por cosas que antes sí le interesaban, apatía.

¿Hay algo que podamos hacer para retrasar el debut de la enfermedad?

Sí. Y es importante recalcarlo porque cada vez la evidencia científica es más consistente de que el cuidado de la salud en general, de la salud arterial, de la diabetes, evitar el sobrepeso con una dieta equilibrada, el sedentarismo caminando tres o cuatro veces por semana durante una hora e intentar detectar la apnea del sueño disminuyen el riesgo de demencia o, como mínimo, se retrasa su inicio. Y es importante a cualquier edad. Cuanto más joven, mejor.

¿Por qué es tan importante vigilar la apnea del sueño?

El síndrome de la apnea del sueño es una de las enfermedades que puede dar problemas tanto vasculares como metabólicos en general al igual que la diabetes o la hipertensión arterial. El cuidado de cualquier enfermedad en general es vital para prevenir el alzhéimer y otras enfermedades neurodegenerativas.

¿Una vez que se tiene la enfermedad es eficaz acudir a una academia de entrenamiento cognitivo?

Hay cierta evidencia de que los tratamientos no farmacológicos como este o la terapia ocupacional son beneficiosos para el paciente. Ayuda a obtener una mejor compensación de los déficits. Esto como mínimo.

¿Qué me puede adelantar de los nuevos tratamientos con anticuerpos monoclonales que se están investigando?

Se hacen con anticuerpos monoclonales dirigidos contra la proteína beta amiloide (esencial para la transmisión de la información entre neuronas) y los resultados hasta ahora no han sido muy favorables. Pero se ha ido mejorando la actuación de los fármacos con la dosis y los pacientes adecuados.