El cliente siempre tiene la razón. Eso dicen, pero en base a esa consigna algunos clientes se aprovechan y usan todo tipo de argucias para que la comida en un restaurante les salga gratis. Como siempre es la palabra del cliente contra la del restaurador, muchos establecimientos suelen dejarlo correr e invitan a los comensales insatisfechos para evitar espectáculos o malas críticas.

Así parece ser que sucedió en un local de Ibiza cuando un cliente se quejó por la presencia de un plástico en su plato. El caso es que después de ser invitada, la clienta dejó una mala reseña en el portal de viajeros Tripadvisor donde calificó el lugar de "pésimo". La respuesta del dueño no se hizo esperar.

"Llegamos al restaurante y los camareros nos pasearon por dos mesas diferentes porque no sabían cuál era la nuestra ( habiendo reservado)", comienza la crítica publicada en el portal de viajeros. " Veías a los camareros pasear los platos por las diferentes mesas por no saber dónde debían entregarlos", asegura la clienta. "La calidad y la cantidad pésima y totalmente desacorde al precio de carta", explica la comensal, que aseguró haber encontrado un trozo de plástico en un plato de raviolis. "Lo devolvimos a cocina pero eso sí, no nos lo cobraron", explica, y concluye que "nada" era "acorde" en la "relación calidad-precio".

Respuesta del dueño

El propietario del local le agradeció su "linda reseña", que al parecer copió y pegó en varios sitios. "Ya que te tomaste tanto trabajo y te acordaste de nosotros después de varías semanas de visitarnos me veo en la obligación de contestarte", afirma en su comentario.

"Nos acordamos perfectamente de ti, como olvidarlo… raramente tenemos problemas con los clientes, como verás la gran mayoría de las reseñas son muy buenas pero también es cierto que cada verano y con tanto volumen de trabajo algún cliente con mala “leche” se deja caer, y este es el ejemplo".

"Ya llegaste con pocas ganas de disfrutar, es más creo que te movían otros sentimientos"

"Pero bueno hablemos de aquella noche", continua el dueño del establecimiento "como te decía ya llegaste con pocas ganas de disfrutar, es más creo que te movían otros sentimientos".

"Recuerdo que cuando te fui a tomar nota nada de la carta te gustaba y ya ordenaste de mala gana, recuerdo también al caballero que estaba contigo que se sentía un poco incómodo ante esta situación", explica el dueño con todo lujo de detalles.

"Estos años de covid han sido psicológicamente muy duros pero intenta cambiar la energía y ser un poco más positiva , concluye en su respuesta el restaurador.

"Pero vamos a lo importante, el episodio del plástico que menciones en el ravioli, la verdad que nos dejo a todo el equipo estupefacto", asegura ya que "la pasta está hecha a mano y no hay e el proceso nada de plástico que se pueda colar. Era prácticamente imposible que sucediera. Pero ahora leyéndote después de varias semanas confirmamos que esto es aún más sospechoso".

"Es muy fácil traer cualquier objeto en el bolso, ordenar un plato y cuando nadie te observa insertarlo en la comida así el plato se te invita", afirma el restaurador. "Claro, que vamos a hacer si en ese momento es tu palabra contra la nuestra y el cliente siempre debería tener razón".

Ante esta situación, continua el dueño del local, "el plato se te invitó.. pero encima además te das el gusto de querer dañar nuestra reputación es porque claramente estás movida con otras intenciones pero prefiero no seguir más allá".

"Estos años de covid han sido psicológicamente muy duros pero intenta cambiar la energía y ser un poco más positiva frente a la vida. Animo! Eres joven todavía", concluye en su respuesta el restaurador.