Investigación en Ibiza: «El ojo es una ventana al cerebro para predecir el alzhéimer»

Predecir el alzhéimer diez o, incluso, quince años antes de que los primeros síntomas den la cara a través de pruebas habitualmente utilizadas en oftalmología. Es lo que defiende la tesis de Juan Alberto Molina Martín, neurólogo del Hospital Can Misses. Una tesis que defendió en la Universidad de Alicante y a la que el tribunal ha concedido la máxima calificación: sobresaliente cum laude con opción a premio extraordinario. En la carta remitida por la universidad al especialista de Can Misses le animan, de hecho, a presentarse al premio extraordinario de doctorado.

La tesis del especialista, cubano de nacimiento, se basa en las pruebas y el estudio realizados a 36 pacientes del servicio de Neurología de Can Misses. Personas derivadas desde sus médicos de Atención Primaria, a los que habían acudido preocupados por «problemas de memoria», y que, tras entrevistarles y hacerles varios tests psicológicos, se les ofreció participar en el estudio. «Cumplían los criterios de deterioro cognitivo leve», apunta el especialista, que destaca que la investigación cuenta con la autorización del comité de ética de Balears y que se trata de un trabajo en equipo, ya que han participado la neuropsicóloga Soledad Ribas y el jefe de Oftalmología, Javier Fernández, además del personal de enfermería de este servicio.

«Nos hemos centrado en el ojo porque es una ventana al cerebro. Está formado por fibras nerviosas que conectan directamente con él para poder formar las imágenes. La arquitectura del ojo, en especial la de la retina, es muy similar a la de la corteza cerebral y el origen del ojo es el mismo que el del cerebro, tiene el mismo seguimiento evolutivo», explica el médico, que asiente cuando se le pregunta si tiene algún sentido saber, una década antes de que se presenten los primeros síntomas, que se va a padecer una enfermedad para la que, por el momento, no hay cura. Ni tratamiento efectivo para frenarla.

Ensayos con moléculas

«Es una pregunta lógica», contesta antes de matizar que si bien es así, el motivo por el que fallan los ensayos que se están haciendo con diferentes moléculas para detener la progresión de la enfermedad «es porque se realizan en etapas tardías de la enfermedad». «Actuando tempranamente con inmunoterapia se puede lograr la retención del progreso e incluso, en algunos casos, su regresión», afirma. Para esto, sin embargo, es necesario poder hacer esos ensayos en pacientes que se encuentren en etapas muy iniciales de la demencia. Molina detalla que la enfermedad de alzhéimer se produce cuando en la anatomía del cerebro se deposita la proteína beta amieloide, que tiene efectos tóxicos en las neuronas. «Ahora mismo, los tratamientos de inmunoterapia van dirigidos a inhabilitar esos monómeros de proteína mal plegada y tratar de sacarlos del cerebro a través del torrente circulatorio para disminuir la carga neurotóxica», detalla. Así, los primeros depósitos de beta amieloide pueden comenzar hasta veinte años antes de que se aprecien los primeros síntomas. «Por eso es importante usar biomarcadores médicos que permitan anticipar el diagnóstico para poder elegir el momento más precoz en el que introducir estos nuevos fármacos que se avecinan», indica el especialista, que destaca que en estos momentos hay un problema con los biomarcadores aprobados y con altos índices de especificidad y sensibilidad: «Son inaccesibles por su carestía, porque se usan en medicina nuclear, o porque son invasivos ,ya que el estudio de los niveles de beta amieloide se hace a través del líquido encefalorraquídeo, con lo que conlleva una punción lumbar». Eso, continúa, ha hecho que tanto los profesionales de la neurología como los laboratorios se hallen inmersos «en una carrera frenética» para tratar de localizar marcadores con los que no sea necesario estudiar directamente el cerebro y que, además, sean económicos. «Marcadores que puedan ayudar a confirmar el diagnóstico y a definir cuáles de esos pacientes que están en una situación de deterioro cognitivo leve están, en realidad, en riesgo de desarrollar alzhéimer», afirma. Es decir, que sirva para ver quiénes cuentan ya con los primeros depósitos de beta amieloide en su cerebro y corren ese riesgo y quiénes pueden atribuir esos problemas de memoria, por el momento, a lo que se conoce como «envejecimiento exitoso».

Hasta ahora, la búsqueda de estos biomarcadores se centraba en la sangre. «Pero nosotros nos hemos enfocado en el ojo», insiste el especialista, que añade: «Los estudios de la última década han demostrado que en la retina hay depósitos de beta amieloide y proteína tau antes que en el cerebro. Al no estar el ojo cubierto de hueso y poder mirar en su interior a través de la pupila se convierte en una prometedora diana para intentar encontrar ahí algún marcador».

Un rayo de luz

A los 36 pacientes de Ibiza que han participado en el estudio se les ha hecho una tomografía de coherencia óptica (OCT), que a través de un rayo de luz que atraviesa la pupila genera una imagen de la retina que permite segmentarla en capas. «Es como si se hiciera una biopsia en vivo, microscópica. Es un estudio de altísima sensibilidad», apunta el neurólogo, que para ilustrar esto la compara con la resonancia: «En esta puede haber medio centímetro de diferencia, pero en la OCT hablamos de micras». Para este estudio, pionero en España, no han analizado las diez capas de la retina sino que se han centrado «en las más internas, las nerviosas y las de células ganglionares» porque es en las que está demostrado que su espesor se reduce en los enfermos de alzhéimer: «A medida que la enfermedad progresa, adelgazan, se vuelven más finas». No es lo único que puede apreciarse en el ojo relacionado con esta enfermedad. «Además de ese adelgazamiento vemos que en un grupo de los pacientes también se da una disminución del flujo sanguíneo y de la densidad vascular relacionada con estas capas», continúa el médico, que confiesa que durante el desarrollo del estudio también se han planteado «la posibilidad de una posible atrofia del nervio óptico». Es decir, que de la misma forma que se ha descrito en los enfermos de alzhéimer una atrofia cerebral y de las estructuras adyacentes se podría corresponder con una atrofia similar en el nervio óptico en esos estadíos presintomáticos de la demencia, algo que podría constatarse con una ecografía convencional de la órbita ocular. Así, a los incluidos en el estudio se les practicó también esta prueba, en la que se les midió el diámetro del nervio óptico. «No nos aportó ningún dato de interés porque están en estadíos tan tempranos que no llega a verse, pero sí apreciamos aceleraciones de las venosidades de las arterias que exploramos», comenta el médico, que considera que habrá que explorar esa línea en futuras investigaciones. «Somos el primer estudio de la literatura científica publicada que usa la ecografía de la órbita para estudios con pacientes con deterioro cognitivo», apunta.

Molina Martín comenzó a reclutar a los pacientes en 2019 y 2020, pero el diseño y el planteamiento del estudio datan de 2018. «Entonces no había nada descrito», recuerda. «El año pasado me sorprendió que una beca de investigación que sacó a concurso la Sociedad Española de Neurología se concedió a un estudio que persigue este objetivo, analizar el estado del nervio óptico en pacientes con demencia, especialmente alzhéimer», confiesa el neurólogo de Can Misses, que señala que, localizando a estos pacientes con deterioro cognitivo leve, se les podría hacer «un seguimiento más estricto, de manera que si aparece algún fármaco para tratarlo podríamos intervenir para evitar que eso se convierta en una demencia de alzhéimer».