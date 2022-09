El Consell de Ibiza pierde el juicio contra la trabajadora que pedía conciliar su vida familiar

El Juzgado de lo Social número 1 de Ibiza ha estimado, de forma parcial, la demanda de la trabajadora del Consell que denunció a la institución por «imposibilitarle» la conciliación familiar. Así, el fallo declara el derecho de la empleada a realizar únicamente turnos de mañanas y tardes. Cabe recordar que la denunciante, que tiene un bebé de pocos meses, se veía obligada a cambiar los turnos con sus compañeros para evitar la nocturnidad en el Centro de Menores donde trabaja.

La empresa tenía previsto que la trabajadora se incorporara a realizar turnos nocturnos el próximo lunes, día 19. «Como no sabía cuando iba a resolverse la sentencia (el juicio fue el 7 de septiembre) me tuve que pedir una excedencia porque no iba a poder hacer noches», cuenta la demandante. De momento, explica que no volverá a incorporarse hasta febrero, aunque puede «revocar la excedencia» cuando quiera. Sin embargo, dice que el «ambiente» laboral no es el más propicio para volver.

Según reza la sentencia, que es firme y contra la que no cabe recurso de suplicación, no consta que por el Consell de Ibiza se iniciase proceso de negociación para adaptar el puesto de trabajo. Un informe del Consell dice que «únicamente existen dos vías por las cuales la empleada podría trabajar solo de mañanas: 1. Asumiendo otro turno y, por tanto, obligando a un compañero a pasar a su turno. 2. Modificando toda la rotación de turnos del módulo, de forma que los compañeros alternasen turnos de tarde con turnos de noche, haciendo mañanas únicamente un mes de cada seis».

En este sentido, la empleada recuerda que el hecho de tener que hacer noches incumple el Estatuto de los Trabajadores, que establece que «las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo […] para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. En el caso de que tengan hijos, las personas trabajadoras tienen derecho a efectuar dicha solicitud hasta que los hijos cumplan doce años». Así, la demandante evitará la nocturnidad hasta que su hija cumpla esa edad.

Asimismo, la sentencia confirma que hay dos informes sanitarios presentados por la demandante. Uno que constata que su hija debe seguir unas rutinas de sueño y otro que ella misma «presenta malestar que atribuye a cambios en el puesto de trabajo por no conocer previamente la turnicidad», con un diagnóstico de «trastorno adaptativo no especificado».

Informes sanitarios

En el auto también consta que «no se ha iniciado por la empresa un proceso de negociación tras la solicitud de la trabajadora». En este sentido, la demandante explica que, antes de que se celebrara el juicio, se dio la posibilidad de que ambas partes negociaran un acuerdo, «pero la abogada del Consell no quiso».

Por todo ello, la jueza señala que, al contrario de lo sostenido por la empresa, la petición de la demandante no es por motivos personales, sino que pide adaptar la jornada a raíz de tener a su hija y no antes. «Ciertamente la empresa también ha acreditado las razones organizativas que dificultan la aceptación del cambio instado, pero no la imposibilidad, debiendo tenerse especialmente en cuenta que se trata de la administración pública que debe velar por los derechos de conciliación familiar y laboral de sus trabajadores», indica.

La empresa únicamente dice que un compañero debería asumir su turno o que tendrían que modificar toda la rotación, algo que la jueza considera que «no son suficientes razones organizativas», sino que debe indicar, de forma concreta, la imposibilidad o la importante dificultad de aceptar el nuevo horario propuesto por la trabajadora.

«La conveniencia empresarial es la de que los trabajadores presten sus servicios de la forma más flexible y disponible posible, y es entendible que así sea. Sin embargo, aquellas conveniencias organizativas no pueden anteponerse al derecho del trabajador a conciliar su vida laboral con su vida familiar», apunta.

Mesa de negociación

El departamento de Recursos Humanos del Consell de Eivissa anunció hace ahora un mes que revisará los problemas que se derivan de la aplicación del actual modelo de conciliación laboral de los trabajadores de la institución en la próxima mesa de negociación. Según informan, el encuentro está previsto la semana que viene, aunque aún no se ha fijado un día concreto.

Ahí se abordarán, de forma global, «posibles problemáticas derivadas del modelo de conciliación actual» a fin de «proponer mejoras y evitar episodios como el denunciado una trabajadora de la institución».

En esta mesa estarán los representantes laborales escogidos por los trabajadores en elecciones sindicales (CCOO, UGT y CSIF), además de los consellers y técnicos del Consell designados.