El grupo municipal de Sant Antoni PSOE-Reinicia ha denunciado este viernes a través de un comunicado la "permisividad" del alcalde Marcos Serra "sobre el descontrol y el exceso de ruido que generan algunos establecimientos". Desde la oposición lamentan que el equipo de gobierna no tenga en cuenta las numerosas denuncias de vecinos y "siga con su política clientelar".

"Un verano más la contaminación acústica y lumínica ha provocado que centenares de familias del municipio no cuenten con el derecho fundamental del descanso. Esto no puede continuar así. Los vecinos están cansados, están afectados por este modelo de turismo, que les está haciendo la vida imposible" y añaden que establecimientos como Ibiza Rocks, Amnesia y Ocean Beach "no cumplen con la normativa", lo que afecta a los derechos fundamentales de los vecinos.

En su comunicado denuncian que el gobierno municipal les acusa de "mala promoción para el municipio" cuando exponen estas situaciones y "han llegado a negar la existencia de firmas por parte de vecinos", así como "cualquier problema de contaminación acústica en el municipio". Además, recuerdan, que el Partido Popular votó contra toda medida en la pasada legislatura que buscara el descanso de los vecinos, en este caso del West End. "Siguen con la misma intencionalidad, ahora en el gobierno", critican.

El anterior gobierno, remarcan en su comunicado, prohibió la ampliación de horarios para 'openings' y 'closings', "algo que Marcos Serra ha deshecho y permitirá dentro de unas semanas", lamentan, con el cierre de la discoteca Amnesia.

Desde la oposición municipal piden a Serra que "defienda los intereses de los vecinos y vecinas afectados". "No cumplir las normas y flexibilizar las mismas no es el camino que Sant Antoni debe tomar para mejorar el futuro del municipio y cambiar el modelo turístico", añaden.