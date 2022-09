Obras en Ibiza: Un nuevo acceso sin barreras arquitectónicas para la iglesia de Sant Llorenç

Las barreras arquitectónicas no son el único problema que quiere eliminar el Ayuntamiento de Sant Joan, sino que también embellecerá un entorno que ahora queda encajonado por la calle que circunda el templo.

«Entendemos que no es normal que los alrededores de la iglesia, un sitio tan bonito sin masificar ni urbanizado, tengan todo este asfalto negro que queda tan agresivo», reconoce el alcalde, Antoni Marí Tur, Carraca. «Se trata de que una zona tan especial tenga un carácter más amable», abunda. Para ello, el Consistorio acaba de sacar a concurso público las obras para eliminar las barreras arquitectónicas y mejorar la accesibilidad, así como para homogeneizar el perímetro de la iglesia. Se prevé que este proyecto, que tiene un presupuesto base de 395.822 euros y un plazo máximo de ejecución de seis meses, quede adjudicado entre octubre y noviembre, de manera que ya estará finalizado antes del verano del año que viene, según anunció el alcalde.

Los trabajos prevén eliminar todas las plataformas de los pasos del vía crucis, de manera que estos quedarán integrados en la actual pared de piedra seca, además de arrancar todo el arbolado que obstruye el paso en la actualidad. «Los que se plantaron, o han crecido demasiado y están levantando el suelo o apenas se han desarrollado», lamenta Marí.

Las futuras aceras, adoquinadas, tendrán dos metros de anchura y con materiales que respeten el perímetro protegido como patrimonio histórico. Igualmente, el asfalto de la calle que rodea la iglesia se sustituirá por hormigón texturizado de color ocre, acorde con el suelo actual de la plaza y con los adoquines, según se detalla en la memoria del proyecto.

Reparación de los caminos rurales del municipio

El Ayuntamiento de Sant Joan también prevé adjudicar en breve las obras de adecuación de los caminos rurales públicos del municipio, que han salido a concurso público por 112.363 euros. Según informó ayer el alcalde, Antoni Marí, Carraca, el Ayuntamiento acomete cada año trabajos en las vías de tierra que recorren el municipio para corregir el deterioro por la erosión del agua y del paso de vehículos. Los caminos que se incluyen en este proyecto son los de Can Pep Taronges, es Repetidor des Port, Can Cocons, Can Tanqueta, des Collet, des Porrals, Can Xiquet Serra, es Bolatar de Dalt, Xarracó de Dalt, Coll de Xarraca, des Avencs, de ses Serres, Camí Vell de Sant Vicent y Camí Vell de sa Cala.