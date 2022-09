Las llamas han arrasado esta madrugada una autocaravana ubicada en un polígono de Sant Antoni. Ya por la mañana, la alta temperatura que había adquirido la pared de una nave contigua ha derivado en un segundo susto al iniciarse de nuevo un fuego, aunque en este caso los daños han sido mínimos, han detallado desde el Parque Insular de Bomberos.

Los bomberos tenían conocimiento del primero de los sucesos a la una de la madrugada. Daba el aviso un inquilino de una vivienda próxima al lugar en el que se encontraba estacionada la caravana, en el número 85 del Polígono de Can Vicent d'en Gaspar. Cuatro bomberos y un cabo se dirigieron hasta el lugar, donde, si bien no pudieron evitar que las llamas devorasen por completo la caravana (únicamente quedaron dos chasis, atestigua el parte de la actuación), minimizaron importantes riesgos al retirar de la autocaravana hasta cuatro botellas con gas inflamable, dos de ellas de butano y otras dos de propano. Las labores de extinción terminaron a las 2 de la madrugada.

Los bomberos también refrescaron la pared externa de un almacén contiguo. En cambio, no refrescaron el interior, pues no pudieron localizar al particular. Precisamente, esta nave comenzó a arder durante la mañana. El teléfono de la estación de Bomberos volvía a sonar a las 9.30 horas y, de nuevo, una dotación con cuatro bomberos y un cabo se movilizó para atender la emergencia, aunque en esta ocasión el fuego no provocó destrozos de la misma magnitud, puesto que los daños se limitaron a una viga situada en el techo y a la superficie de alrededor. En esta ocasión, han aclarado desde Bomberos, sí ha sido posible refrescar convenientemente la estructura. Los trabajos han finalizado a las 10.30 horas.