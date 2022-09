Los migrantes llegados a Ibiza seguirán ruta tras quedar libres

Las personas que llegaron en patera desde el viernes a Formentera procedentes del Norte de África y que posteriormente fueron llevadas a Ibiza para recibir atención y tramitar su situación en España, quedarán en libertad por la falta de acuerdos de devolución con los países de los que son nacionales y, más en concreto, con la no aplicación unilateral que practica Argelia desde hace años, explican desde la Delegación del Gobierno en Balears.

De este país procede la mayoría de los migrantes que llegan a las islas. Desde que Argelia no aplica el acuerdo, no es posible retornar a los ciudadanos argelinos llegados irregularmente a territorio español. Por otra parte, no existe acuerdo con los países de origen de los nacionales subsaharianos, detallan desde la Delegación del Gobierno, que sin embargo son sustancialmente menos que los procedentes de Argelia.

Como resultado, explican, se decreta la libertad de estas personas mientras se tramita su expediente de expulsión. Quedan, sin embargo, en situación irregular, lo que les niega derechos y oportunidades de acceso al mercado laboral formal.

Estos migrantes no suelen albergar la intención de quedarse en Ibiza, que no es su lugar preferente de destino. Ni siquiera en España, coinciden tanto Delegación del Gobierno como Cruz Roja en Ibiza. En su lugar, optan por seguir viaje hasta países de habla francesa donde se establecen importantes comunidades procedentes de sus países de origen. Su situación irregular les facilita el transporte en España, por paradójico que pueda sonar. Según la ley, no pueden permanecer en el país, y tienen todas las facilidades para abandonarlo por sus medios, explica María Castaño, coordinadora de Cruz Roja en Ibiza. Esto implica libertad de movimiento, por lo que los migrantes cuentan con un documento, conocido como acuerdo de devolución, que funciona como salvoconducto de viaje, detalla Castaño.

Asistencia humanitaria

Otros, sin embargo, se quedan en la calle. Sin un techo bajo el que guarecerse y con el albergue de baja exigencia sin espacio, explica Castaño, el recurso básico que puede facilitarles Cruz Roja es la unidad móvil de emergencia social, un servicio que provee a los sin techo de alimentos, ropa, mantas y productos de higiene básica. También les ofrece la posibilidad de ducharse cada día, destaca.

El primer contacto con los servicios de emergencias es al llegar a tierra. Suelen presentar quemaduras debidas al sol o a las salpicaduras corrosivas de combustible mezclado con agua, concreta Castaño. También es común que lleguen con la tensión baja, tras largo tiempo sin comer ni beber, y con fatiga y molestias en la espalda. La atención médica a los migrantes precisa ser multidimensional. Los equipos de voluntarios de Cruz Roja cuentan con psicólogos, traductores o mediadores culturales. Esta última figura busca obtener la máxima información de los migrantes, detectar situaciones de vulnerabilidad y es de vital importancia en el programa de migrantes desaparecidos en el mar, para ponerse en contacto con las familias e informar sobre la situación de los recién llegados.

Ya en dependencias policiales, se realiza el triaje y se evalúa la situación de vulnerabilidad de las personas. Las vulnerables -como enfermos, mujeres o menores no acompañados- entran en el sistema de ayuda humanitaria, con recursos adaptados en la Península.